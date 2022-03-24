Manavoğlu: Genel Sekreterlik görevimi devredeceğim

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, Genç TV ekranlarında yayınlanan ve Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Er Meydanı’ adlı programa katıldı.

Manavoğlu, parti olarak önümüzdeki iki ay içerisinde yeni bir yol haritası belirlemek amacıyla çalışmalar yapılacağını söyleyerek, Ocak ayındaki kurultaya ve belediye seçimlerine hazırlanmaları gerektiğini vurguladı.

Manavoğlu, siyasete HP’den devam edeceğini dile getirerek, “Partiye yeni bir kan gelmesine inanan biri olarak, Genel Sekreterlik görevimi devredeceğim. 15 gün içerisinde yeni bir Genel Sekreterimiz olacak” dedi.