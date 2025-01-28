Manavoğlu: YDP hükümetten çekilmeyecek

İlk olarak YDP’nin ‘çekilirim’ uyarısı ile hükümette yaşanan krizi değerlendiren Manavoğlu, Yeniden Doğuş Partisi’nin hükümetten çekileceğine inanmadığını kaydetti. DP’nin 2 milletvekiline düşmesi ile birlikte YDP’nin de ‘eşit olduk’ mantığı ile harekete geçtiğini kaydeden Manavoğlu, şunları söyledi:

“Samimi iseler Bakanlıklar Kuruluş Yasası’nı getirsinler”

“Hükümet icraatı ile ilgili bir sorun yok. Bence sorun tamamen menfaat. Koalisyon ortaklığı halkın menfaatine yapılır, bu koalisyon tamamen kendi menfaatini düşünüyor. Öncelikle, samimi iseler ve halkın iyiliğini düşünüyorlarsa Meclis’e Bakanlıklar Kuruluş Yasası’nı getirsinler. Bunu konuşmanın tam zamanı.”

Manavoğlu: Ben Cumhurbaşkanlığı görevini layıkıyla yerine getirebilirim

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve aday olup olmayacağı ile ilgili de konuşan Manavoğlu, şunları kaydetti:

“Ülkenin tarafsız, bağımsız, herkesle empati yapabilecek, tüm kesimleri kucaklayabilecek bir lidere ihtiyacı var. Partilerden bağımsız ama partilerden fikir alan, ülkede umutların yeşermesine neden olacak bir Cumhurbaşkanı’na ihtiyacımız var. Siyasi kariyerim boyunca değişik tecrübeler yaşadım. Bir partinin içinden çıkan cumhurbaşkanının tarafsız olacağına inanmıyorum. Herkes birbiriyle ittifak içine giriyor, istihdam ve menfaat dağıtmalar başlıyor. Ülke bu gibi durumlardan çok yoruldu. Ben bu görevi yapabileceğine inanan bir insanım. Aday olur muyum bilemiyorum. Ama bunu yapabilecek bir kişiyim biliyorum.

KAYNAK:GUNDEM KIBRIS