Maraş’ta Yeni Açılım İddiası

Kıbrıslı Türk iş insanı Erbil Arkın’ın, Kapalı Maraş’ta Rumlardan satın aldığı öne sürülen iki otelin bulunduğu bölgenin halka açılmasını talep ettiği iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, KKTC hükümeti de bu konuda çalışmalar yürütüyor.

Bölgenin açılması halinde, otellerin yeniden hizmet verebilmesi için gerekli adımların hızla atılması bekleniyor.

Bilindiği üzere, 1974’ten bu yana yerleşime kapalı olan Maraş’ın sahil şeridi ve bazı kamuya ait alanları, 2020 yılında kademeli olarak halkın kullanımına açılmıştı.