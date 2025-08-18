  • BIST 10870.57
  • Altın 4414.401
  • Dolar 40.8797
  • Euro 47.8692
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAGönyeli Özker Özgür Caddesi’nde Asfalt Çalışmaları Başladı

Maraş’ta Yeni Açılım İddiası

» »
Maraş’ta Yeni Açılım İddiası
Maraş’ta Yeni Açılım İddiası

Kıbrıslı Türk iş insanı Erbil Arkın’ın, Kapalı Maraş’ta Rumlardan satın aldığı öne sürülen iki otelin bulunduğu bölgenin halka açılmasını talep ettiği iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, KKTC hükümeti de bu konuda çalışmalar yürütüyor.

Bölgenin açılması halinde, otellerin yeniden hizmet verebilmesi için gerekli adımların hızla atılması bekleniyor.

Bilindiği üzere, 1974’ten bu yana yerleşime kapalı olan Maraş’ın sahil şeridi ve bazı kamuya ait alanları, 2020 yılında kademeli olarak halkın kullanımına açılmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 4 ilçede eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi: 821 sürücüye ceza kesildi!17 Ağustos 2025 Pazar 14:45
  • Akdoğan’ın eski Belediye Başkanı Adem Ademgil hayatını kaybetti17 Ağustos 2025 Pazar 14:43
  • Erhürman: Karma evliliklerden doğan çocukların AB pasaportu alması, anasının ak sütü gibi helal!16 Ağustos 2025 Cumartesi 17:26
  • İstifa eden Milletvekili Khan BBC'ye konuştu16 Ağustos 2025 Cumartesi 16:09
  • Gümrüksüz makyaj malzemesi ve elektronik sigara ele geçirildi… 3 tutuklu var16 Ağustos 2025 Cumartesi 16:00
  • Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 251 sürücü rapor edildi, 1 sürücü tutuklandı16 Ağustos 2025 Cumartesi 15:59
  • Polisin şüphe üzerinde durdurduğu araçta satışa hazır paketler halinde hintkeneviri bulundu16 Ağustos 2025 Cumartesi 15:59
  • Girne’de 9 Yaşındaki Çocuk Balkondan Düşerek Yaralandı16 Ağustos 2025 Cumartesi 11:51
  • Alsancak’ta Alacak Kavgası: Taşla Saldırdı, Soygunculuğa Teşebbüs Etti16 Ağustos 2025 Cumartesi 11:50
  • Devlet Piyangosu çekildi: 5267216 Ağustos 2025 Cumartesi 10:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti