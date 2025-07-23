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Market kasasından 69 bin TL çaldı: Faili meçhul hırsızlıklarla bağlantısı araştırılıyor

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Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık olayında, bir marketten 69 bin TL çalmakla itham edilen Yusuf Baygut, 2 gün tutuklu kalacak. Ayrıca Baygut'un başka faili meçhul olaylarla bağlantısı araştırılıyor.
Market kasasından 69 bin TL çaldı: Faili meçhul hırsızlıklarla bağlantısı araştırılıyor

Lefkoşa'da meydana gelen "Bina Açma ve Sirkat "suçlarından tutuklanan Yusuf Baygut mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Kenan Mulla mahkemede olguları aktardı.

Polis, 22 Temmuz tarihinde saat 03.25'de Lefkoşa'da Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi Marmara Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir marketin kapalı olduğu esnada alüminyumdan mamul arka giriş kapısını hasar vermeksizin açıp içeriye girmesine müteakip kasanın alt kısmında kilitsiz halde muhafaza edilen toplam 69 bin 405 TL nakit parayı sirkat ettiğini söyledi.

Polis, zanlının incelenen kamera görüntülerinden Lefkoşa'da tespit edilerek, Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını, tasarrufunda toplamda 57 bin 515 TL nakit para emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, aynı tarihte zanlının ikametgahında yapılan aramada 18 bin 225 TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Polis, zanlının olay esnasında giymiş olduğu kıyafetlerin kendi beyanları üzerine atmış olduğu Lefkoşa Dereboyu bölgesinde boş arazi içerisinde tespit edilerek emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, zanlıya ait araç içerisinde yapılan aramada ise 3 bin 90 TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Polis memuru, ayrıca zanlının iki arkadaşına borç olarak 11 bin TL ve 25 bin 200 TL karşılığı 460 STG verdiğinin öğrenildiğini ve yapılan soruşturmada konu şahıslardan ifade temin edilerek tutanak karşılığı nakit paraların emare alındığını açıkladı.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, temin edilmesi gereken ifadeler mevcut olmakla birlikte zanlının KKTC'de statüsünün ne olduğunun araştırılması gerektiğini ve Lefkoşa'da meydana gelen faili meçhul sirkatlarla bağlantısının olup olmadığının da araştırılması gerektiğini belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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