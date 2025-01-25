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Market ve Mağazada Hırsızlık: İki Kişi Tutuklandı

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Demirhan ve Gazimağusa’da faaliyet gösteren iki işletmede meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak iki kişi tutuklandı.
Market ve Mağazada Hırsızlık: İki Kişi Tutuklandı

23 Ocak 2025’te, Demirhan’daki bir süpermarkette müşteri olarak bulunan C.G. (K-41), satışa sunulan bir göz serumunu ödeme yapmadan dışarı çıkarmak suretiyle çaldı.

21 Ocak 2025’te ise, Gazimağusa’daki bir mağazada müşteri olarak bulunan S.Z. (E-57), satışa sunulan bir elektronik sigarayı ödeme yapmadan alarak mağazadan çıktı.

Her iki olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmalarda zanlılar tespit edilerek tutuklandı ve haklarında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor

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