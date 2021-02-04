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Marketler Birliği:''Pazar Günü Marketler Kapansın!''

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Marketler Birliği bir açıklama yaparak çağrıda bulundu
Marketler Birliği:''Pazar Günü Marketler Kapansın!''

Marketler Birliği bir açıklama yaparak çağrıda bulundu:

Marketler Birliği olarak hükümete çağırımızdır.

Tüm toplum bileşenlerinin sorumluluk alması gereken bir dönemden geçiyoruz. Açık olan biz marketler ülkemizde yükselen Corona virüsü salgını tehlikesine karşı  çalışma saatlerimizin kısıtlanmasını talep ediyoruz.

Söyle ki;

Pazartesi,  Cumartesi günleri

Açılış,  sabah saat 8.00

Kapanış, akşam saat 18.00

Pazar günleri ise tamamen kapalı olacak şekilde bir düzenleme yapılmasını öneriyoruz.

Bu önerimizle biz market işletmecileri ve çalışanlarımız olarak, ülkemizde yükselen salgının düşüşüne katkı sağlaması için üzerimize düşen özveriyi göstermeye hazır olduğumuzu duyurmak istiyoruz. Bu çağırımızı kamu oyu ile de paylaşıyoruz.

Bu vesile ile halkımıza sadece acil ihtiyaçlarını karşılamak için en minimum seviyede dışarıya çıkmalarını, gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları için çağrıda bulunuyoruz.

Yaşlı, hasta ve dışarıya çıkmaması gereken insanlarımızın ihtiyaçlarını evlerine kadar ulaştırabileceğimizi ayrıca belirtmek isteriz.

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