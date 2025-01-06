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Marketten 3 bin 60 TL değerinde ürün çaldılar!

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Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket’ten 3 bin 60 TL değerinde kişisel bakım ürünü ve çeşitli malzemeler çalan S.B, N.S, M.R, K.A ve H.O tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Marketten 3 bin 60 TL değerinde ürün çaldılar!

Polis memuru Metin Cengiz mahkemede olguları aktardı.

  Polis, zanlıların 29 Aralık 2024 tarihinde Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket’ten 3 bin 60 TL değerinde kişisel bakım ürünü ve çeşitli malzemeler çaldıklarını söyledi.

Polis, şikayetin 2 Ocak tarihinde yapıldığını, zanlıların 5 Ocak 2025 tarihinde tespit edilerek, tutuklandıklarını açıkladı.

Polis memuru, zanlıların Gazimağusa’da kaldıkları evde arama yapıldığını, çalınan tüm ürünlerin bulunarak, emare alındığını kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların tümünün üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlıların tümü pişman olduklarını dile getirdi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların kişi başı 15 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 haftada bir gün polise giderek, ıspat-ı vücut yapmalarına emir verdi.

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