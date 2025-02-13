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Marketten kozmetik ürünü çaldılar!

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Demirhan’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan O.E.M,A.S, S.M.S ,Y.N tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Marketten kozmetik ürünü çaldılar!

Polis memuru Derviş Sadeli zanlılar hakkındaki olguları aktardı.  Polis, zanlıların 09.02.2025 tarihinde Erülkü Süpermarket  içeresinde müşteri olarak bulundukları bir esnada kozmetik bölümünde bulunan toplam değeri 3,710.45 TL olan 1 adet tıraş sonrası bakım kremini, Neutrogena marka 50ml nemlendirici, Neutrogena marka jel kremi, shaık marka erkek parfümünü, No name marka bayan parfümünü, shaik marka erkek parfümünü ve shaik M25 orienta marka erkek parfümünün ödemesini yapmayarak süpermarket içerisinden ayrılmak sureti ile bahse konu kozmetik ürünlerini sirkat ettiklerini söyledi.

Polis, meselenin 11.02.2025 tarihinde bildirildiğini incelenen kamera görüntülerinde zanlıların 3,710.45T1. değerindeki çeşitli parfüm ve kozmetik ürünlerini giymekte oldukları ceketlerinin ceplerine koymak suretiyle market içerisinde bulunan 13 numaralı kasadan ödemelerini yapmadan çıktıkların tespit edildiğini kaydetti. Polis memuru,12 Şubat’ta tutuklanan zanlıların gönüllü ifade verip, suçlarını kabul ettiğini açıkladı.

Polis, zanlıların tüm ürünleri poşet içerisinde polise teslim ettiklerini de belirtti. Polis, zanlıların öğrenci statüsünde olduğunu, sabıkaları bulunmadığını belirterek, davaları görüşülünceye deyin mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.  Polis, zanlı Nisreen’in avukatının sorusu üzerine zanlının diğer zanlılar gibi ceplerine ürün koymadığını ancak tüm süetçe diğer zanlıların yanında olduğunu söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, 10'ar bin TL nakit teminat yatırmalarına ve 2 haftada bir gün ispa-ı vücut yapmalarına emir verdi.

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