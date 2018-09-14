Mars’ta uzun süreli kalış için dev iglo inşa edilecek

İsviçre'nin bilim ve mühendislik araştırma enstitüsü EPFL'den yapılan açıklamaya göre, Mars'a üs olarak kullanılmak üzere dev bir iglo inşa edilmesi planlanıyor.

Yapının bilim insanlarına Mars'ı ve Güneş sisteminin ötesini araştırabilecekleri, uzun vadeli olarak kendi kendilerini idame ettirebilecekleri bir habitat sunacağı belirtiliyor.

Yaklaşık 12.5 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde olması planlanan İglo'da merkezi bir yaşam alanı ile içeride ve dışarıda hava kilidi işlevi görecek üç kapsül bulunacak.

İglo'nun kubbesi ise polietilen fiberden yapılacak ve 3 metre kalınlığında bir buz kütlesiyle kaplanacak. Bu kubbe, astronotları radyasyonun yanı sıra, bir gezegenin atmosferinde yanmayan ve Mars üzerinde çalışan insanlar için önemli bir risk oluşturabilecek küçük kaya parçaları olan mikro meteoroidlere karşı koruyacak.

EPFL tasarımı, altı kişilik bir ekibin 288 gün sürekli ışık olan kutup yazında Mars'a gönderilebileceği varsayımıyla yapıldı.

OKSİJEN ÜRETMEK, CAM YAPMAK MÜMKÜN OLACAK

Mars'ın kutup bölgelerinin Dünya dışı yaşama dair olası izleri bulmak için en iyi şansı sunduğu düşünülüyor.

Çalışmada yer alan bilim insanlarından Anne-Marlene Rüede, kutup bölgesinin başlangıçta fazlaca zorluğa neden olabileceğini ancak kullanılabilecek doğal kaynakları barındırdığı için uzun vadede en iyi konum olduğuna belirtti.

Plana göre, temel bir yaşam alanı kurmak için Mars'a önce robotlar gönderilecek. Kutuplarda buz olduğu için bilim insanlarının su, oksijen ve nitrojen üretebilecekleri düşünülüyor. Ayrıca, tuğla ve cam gibi malzemeler yapmak için, hidrojen ve metanol gibi yakıtlarla birlikte, havadaki ve topraktaki karbondioksitin kullanılması da mümkün olabilir.

Ekip, Mars'ın kuzey kutbunda kurulabilecek bir yaşam alanı test amaçlı olarak yaratmaya başladı.

Her şey yolunda giderse altı kişilik bir ekibin 9 aylığına Mars'a gönderilmesi mümkün olacak.