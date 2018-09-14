  • BIST 95.393
  • Altın 236,388
  • Dolar 6,0861
  • Euro 7,1175
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAYDÜ'de YÖDAK Onaylı 10 Yeni Doktora ve Yüksek Lisans Program Açıldı…

Mars’ta uzun süreli kalış için dev iglo inşa edilecek

»
Mars’ın kutup bölgesinde kurulacak iglo sayesinde bilim insanlarının kızıl gezegende 9 ay boyunca kalabilecekleri öngörülüyor.
Mars’ta uzun süreli kalış için dev iglo inşa edilecek

İsviçre'nin bilim ve mühendislik araştırma enstitüsü EPFL'den yapılan açıklamaya göre, Mars'a üs olarak kullanılmak üzere dev bir iglo inşa edilmesi planlanıyor.

iglo.png

Yapının bilim insanlarına Mars'ı ve Güneş sisteminin ötesini araştırabilecekleri, uzun vadeli olarak kendi kendilerini idame ettirebilecekleri bir habitat sunacağı belirtiliyor.

Yaklaşık 12.5 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde olması planlanan İglo'da merkezi bir yaşam alanı ile içeride ve dışarıda hava kilidi işlevi görecek üç kapsül bulunacak.

 

İglo'nun kubbesi ise polietilen fiberden yapılacak ve 3 metre kalınlığında bir buz kütlesiyle kaplanacak. Bu kubbe, astronotları radyasyonun yanı sıra, bir gezegenin atmosferinde yanmayan ve Mars üzerinde çalışan insanlar için önemli bir risk oluşturabilecek küçük kaya parçaları olan mikro meteoroidlere karşı koruyacak.

EPFL tasarımı, altı kişilik bir ekibin 288 gün sürekli ışık olan kutup yazında Mars'a gönderilebileceği varsayımıyla yapıldı.

OKSİJEN ÜRETMEK, CAM YAPMAK MÜMKÜN OLACAK

Mars'ın kutup bölgelerinin Dünya dışı yaşama dair olası izleri bulmak için en iyi şansı sunduğu düşünülüyor.

Çalışmada yer alan bilim insanlarından Anne-Marlene Rüede, kutup bölgesinin başlangıçta fazlaca zorluğa neden olabileceğini ancak kullanılabilecek doğal kaynakları barındırdığı için uzun vadede en iyi konum olduğuna belirtti.

 

Plana göre, temel bir yaşam alanı kurmak için Mars'a önce robotlar gönderilecek. Kutuplarda buz olduğu için bilim insanlarının su, oksijen ve nitrojen üretebilecekleri düşünülüyor. Ayrıca, tuğla ve cam gibi malzemeler yapmak için, hidrojen ve metanol gibi yakıtlarla birlikte, havadaki ve topraktaki karbondioksitin kullanılması da mümkün olabilir.

Ekip, Mars'ın kuzey kutbunda kurulabilecek bir yaşam alanı test amaçlı olarak yaratmaya başladı.

Her şey yolunda giderse altı kişilik bir ekibin 9 aylığına Mars'a gönderilmesi mümkün olacak.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Soğuk suda yüzmek depresyona çare mi?14 Eylül 2018 Cuma 08:32
  • Yerçekimsiz ortam Bolt’un aklını başından aldı13 Eylül 2018 Perşembe 20:49
  • İtalya'nın ilk 'şişme bebek genelevi' açılışından 10 gün sonra kapatıldı13 Eylül 2018 Perşembe 15:57
  • Sigarayı bırakmak isterken canından oldu13 Eylül 2018 Perşembe 15:32
  • Atatürk'ü bile dolandırmışlar13 Eylül 2018 Perşembe 15:26
  • Mayosuz güzellik yarışması reytinglerde dibe vurdu13 Eylül 2018 Perşembe 12:03
  • Milli marş okunurken ayağa kalkmayan 9 yaşındaki öğrenciye disiplin cezası13 Eylül 2018 Perşembe 11:14
  • 36 yıl önce gizemli biçimde ortadan kaybolan kadının dosyası yeniden açıldı13 Eylül 2018 Perşembe 10:59
  • Dünya Kupası finalinde sahaya giren Pussy Riot üyesi yoğun bakımda, 'zehirlenmiş olabilir'13 Eylül 2018 Perşembe 10:45
  • Avrupa Parlamentosu 'katil robotları' yasakladı13 Eylül 2018 Perşembe 10:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti