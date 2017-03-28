Mart’ ın kâbusu!.. Çam Kese Kurdu

Şiddetli bir kıştan sonra dört gözle beklediğimiz bahara ulaştık. Ulaştık ulaşmasına; soğuk havaları geride bıraktık da bu sefer de başka sorunlarla karşılaştık. Oysa son cemrenin toprağa düşmesinden sonra yeni bir hevesle bahçelere koşacak, yeni filizlenen ağaçlar ve çiçeklerle, belki de toprağa ve saksılara ekeceğimiz yeni fidelerle ellerimizi çamura bulayacak ve bahara merhaba diyecektik. Olmadı!.. Çünkü bahçeler çam kese kurtlarının istilasına uğradı. Geçen yıllarda da hep bu aylarda ayni kâbusu yaşadığımız ve ilgili bütün birimlere şikâyetlerimizi yazılı-sözlü yaptığımız halde ne yazık ki bu konuda hiçbir önlem alınmadı veya alınmasına izin verilmedi. Orman dairesi yetkililerinden edindiğimiz bilgiye göre birkaç yıl önce bu zararlı böceklerin havadan püskürtülen ilaçla yok edildiğini ancak çevrecilerin itirazıyla buna son verildiğini öğrendik. Bu ilaç güya doğadaki kuş, kelebek gibi diğer canlılara zarar veriyormuş. Peki de bu böceklerin çam ağaçlarına, meskûn bölgelerdeki insanlara ve özellikle de çocuklara verdiği zarar ne olacak?.. Kuşlarla kelebekler uçup kaçabilirler de çocuklar ve alerjiden hastanelere yatan insanlar nereye kaçacaklar!..

Çevreci olmak, hayvanları sevmek ve korumak hepimizin görevi… Belki de ormanlık bölgelerde yaşayan insanlar onlardan daha da çok seviyorlar ama insan sağlığına zarar verenleri de tabii ki bağrımıza basacak halimiz yok. Kaldı ki bu böcekler yok edilmedikleri takdirde toprak altına girip milyonlarca krizalit bırakarak toprağı da mahvediyorlar ve ertesi yıl misliyle yine çamları yok etmeye, insanları zehirlemeye devam ediyorlar.

Çevre bakanlığı var mı KKTC de bilmiyorum (bilsem ne olacak sanki !..) ama orman dairelerinin olduğunu biliyorum. Muhakkak ki onların bağlı olduğu bir bakanlık da vardır ve orman ağaçlarını koruma onların en önemli görevidir bildiğim kadarıyla. Çünkü ormanlar kurak iklime sahip adanın en önemli servetidirler. Bu yüzden ilkokul çocuklarına bile öğretmenleri çam ağacı diktiriyorlar zaman zaman. Fakat bu ağaçlar o kadar başıboş ve bakımsız bırakılmış ki; bakımsızlıkları yetmezmiş gibi, son zamanlarda sayıları her yıl artan çam kese kurtları tarafından zarar görerek cılızlaşıyor, hatta yok oluyorlar. Özellikle bu aylarda olgunlaşıp ağaçtan inen bu böceklerin sadece ağaçlara değil insanlara da çok zararı olduğu; hatta ağır alerjik hastalıklara yol açıp özellikle de çocukları hastanelik ettiği bilinmesine rağmen maalesef ilgili birimler bu konuda hiçbir tedbir almıyorlar.

Askerler gibi disiplinli,- uygun adım marş misali- birbirlerine tutunarak metreler boyunca uzanan, tüyleri zehirli bu hayvancıklar, özellikle çam ağaçlarının yoğun olduğu bölgelerde yaşayanların korkulu rüyası olmasına rağmen bu konuda yetkili birimlerin hiçbir girişimi olmamaktadır. Onlar ancak bu parazitlerden kurtulmak için bahçenizdeki ağacı kesmek zorunda kaldığınızda size engel olmayı, habersiz keserseniz de ceza yazmayı biliyorlar sadece.

Ne diyeyim!.. Acı bir gerçektir ki biz, böceklerle bile baş edemeyen bir iktidarın talihsiz halkı haline geldik. Hangi soruna hal çaresi buldular ki buna da bulsunlar!..