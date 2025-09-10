KENDİMİZİ SORGULAMAK

İnsana dair olguların her gün biraz daha geriye itildiği, kültürel değerlerin asgariye

indiği, “biz” değil, “ben” in öne çıktığı bir çağda yaşıyoruz. Doğruluk, adalet, iyilik,

vefa, dostluk vb. soyut kavramların hayatımızda acaba ne kadar yeri vardır? Bütün

bunlar aslında göreceli kavramlar... Bireyciliğin tavan yaptığı böyle bir zamanda

örneğin “iyilik” kavramının bizim için anlamı nedir? Kimin için, ne kadar iyiyiz?..

İyilik nedir ve niçin yapılır?.. Gerçekten zorda olana yardım etmek için mi?

Kendimizi rahatlatmak için mi? Tanrı bilsin diye mi?. Yapılan iyiliğin derecesini ölçüp

biçen kim? Vicdanımız mı? Toplum mu? Tanrı mı?.. Acaba iyilik yapıp da bu

dünyada -veya varsa ötekinde- hiçbir karşılık almayacağımızı bilseydik tavrımız ne

olurdu? Bunların hepsi iyilik bulmak için iyilik yaptığımız sonucuna çıkarmıyor mu

bizi? Peki, bunun tam aksi; iyilik yapıp karşılığında kötülük bulmak olursa tavrımız ne

olur? Aslında iyiliğin makbulü karşılık beklemeden yapılanı olsa da içimizden hep bir

gün bunun karşılığını göreceğimizi düşünürüz. Yine de karşılığını beklesek

beklemesek, karşılığında kötülük görsek görmesek, iyilik; ruhumuza pozitif enerji

yükleyen, rahatlatan, huzur veren bir duygu ve davranıştır.

*****

Dünya denilen bir gezegende, ayni yolda ama farklı hayatları yaşayarak geçiyor

ömrümüz. Tanrının tüm yarattıklarına nasıl merhamet ettiğini, nasıl sabırlı olduğunu

düşününce, insan olarak her canlıya şefkat ve sevgiyle yaklaşmak hiç de zor

olmamalıdır. Esasen bütün toplum kuramları, ahlak felsefeleri bireylerin birbirlerine

olan sorumluluklarını anlatır. Ancak ne yazık ki bu iyi duygularımızı istismar edenler,

kötüye kullananlar da var. Merhamet ve şefkat çok yüce ve asil duygulardır da, sonu

bazen hayal kırıklığı da olabilir. İşte tam da bu noktada Nietzsce’nin “merhameti

öldürün” sözleri çınlıyor kulaklarımda. “Merhametten maraz doğar, kimseye acıma,

acınacak hale gelirsin” diyor bir başkaları. Peki de merhameti öldürmek mümkün

mü?. Hele içiniz iyi duygularla doluysa!..

Merhamet!.. Kelime anlamı esirgemek ve korumak.. Bütünü yok sayarak parçanın

varoluşu nasıl imkânsız ise bireyin de toplumun bir parçası olarak tek başına var

olması imkansızdır. Bu yüzden toplum halinde yaşamanın bir gereği de yardımlaşma

olmalıdır. Ama bunu yaparken yardım edilen insanın karakterini tanımaya çalışmak

da gerekir. Her ne kadar yapılan iyiliğin karşılığı beklenmese de; merhametten ileride

maraz doğmaması için bunu yapmak zorundayız. Esasen kıymet bilmeyen, aksine

iyiliğinize karşılık sizi üzecek davranışlarda bulunan böyle insanlara yardım etmek,

onlara kötülük yapmakla eş anlamlıdır. Çünkü hayatta sadece almasını bilen bu tip

insanlar bu davranışımıza devam ettiğimiz takdirde vermek fiilini asla

öğrenemeyecekler; hatta kendilerini çok akıllı, karşılarındakini enayi sanacak kadar

ileri gideceklerdir arsızlıklarında.

Her insan, kendine olan yolculuğunda, tevazu, sevgi, saygı ve empati ile ilerlediği

takdirde, kendine olan saygısı ortaya çıkar. Dünyadaki canlıların en değerlisi insansa;

insanın en değerli olanı da; iradesi ve aklı ile iyiyi, doğruyu, güzeli seçebileni,

fikirleriyle barışık olanı, doğruluktan şaşmayanıdır. Hepimizin çoğu zaman yapmayı

unuttuğu, önemsiz sandığımız, ama aslında çok önemli olan bir detay, bir ayrıntı

vardır… Kendimizi sorgulamak!..

Her gece, gün içinde yaşadıklarımızın bir bilançosunu yaparak, kendimizi tarafsızca

sorgulamayı başarabiliyorsak, hatalarımızdan dolayı vicdanımızı rahatlatacak kulplar

bulmak yerine onları düzeltme yolunu seçebiliyorsak ve sabahleyin aynada kendi

yüzümüze utanmadan bakabiliyorsak, onurlu yaşamaya azmetmişiz demektir. Fakat

maalesef günümüzde onurlu ve erdemli yaşamak suç oldu. “iyi” nin kelime anlamı

“enayi” oldu. İnsana verilen değer maddiyat ve mevki ile ölçülür oldu. Güven denen

kelimenin içi boşaltıldı, dostluk sadece lafta kaldı. Öyle insanlar tanıdık ki, gerek

sözleri gerekse yazdıkları ile laf ebeliğinde ne kadar mahir olduklarını gösterirlerken;

iş, o söylediklerini veya yazdıklarını uygulamaya gelince bunun tam aksi davranışlarla

karşımıza çıktılar ve bizi hayretler içinde bıraktılar. Başkalarına dürüst olmayan bu

insanlar, aslında kendilerine dürüst olmadıklarını keşke bilselerdi.