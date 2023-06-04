  • BIST 5.114,97
  • Altın 1312.477
  • Dolar 20.9351
  • Euro 22.3169
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Masa tenisinde Büyük Erkekler kategorisinde oynanan KTSYD Kupası tamamlandı

» »
Masa tenisinde Büyük Erkekler kategorisinde oynanan KTSYD Kupası tamamlandı
Masa tenisinde Büyük Erkekler kategorisinde oynanan KTSYD Kupası tamamlandı

Şampiyon LAÜ

 

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu (KKMTF) işbirliğinde büyük erkekler kategorisinde düzenlediği KTSYD Kupası tamamlandı. Federasyon salonunda yer alan organizasyonda şampiyon Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) oldu.

KTSYD’nin sportif faaliyetleri kapsamında uzun yıllardır organize edilen şampiyona çekişmeli maçlara sahne oldu. Şampiyonada ikinciliği Arucad Anka Spor Derneği, üçüncülüğü Sütlüce elde etti.

 

Bekiroğulları, işbirliğinin uzun yıllar devamını diledi

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende KKMTF Başkanı Mustafa Bekiroğulları, KTSYD Başkanı Burhan Gürkan’a plaket takdim ederek masa tenisine yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür etti. Bekiroğulları konuşmasında yıllardır masa tenisi sporuna KTSYD’nin destek verdiğini hatırlatarak işbirliğinin daha uzun yıllar sürmesini temenni etti.

 

Gürkan: Sportif faaliyetlerde masa tenisi olmazsa olmazlar arasında

KTSYD Başkanı Burhan Gürkan konuşmasında sportif faaliyetler içerisinde masa tenisinin artık kendileri için olmazsa olmazları arasında yer aldığına işaret ederek şampiyonada mücadele eden sporculara, antrenörlerine ve takımlara teşekkür etti ve başarılar diledi.

 

Ödüller

Ödül töreninde üçüncü Sütlüce’ye kupa ve madalyaları KTSYD Asbaşkanı Necati Özsoy, ikinci Anka Arucad’a KKMTF Başkanı Mustafa Bekiroğulları ve şampiyon LAÜ’ye KTSYD Başkanı Burhan Gürkan takdim etti. Müsabakalar sonunda oluşan takım sıralaması şöyle:

 

1. Lefke Avrupa Üniversitesi

2. Anka Arucad Spor Derneği

3. Sütlüce

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kempo Milli Takımı Türkiye şampiyonasına katılıyor15 Mayıs 2023 Pazartesi 17:48
  • Arhan, Ironman Şampiyonasına slot kazandı09 Mayıs 2023 Salı 13:04
  • Şampiyon MTG A2 kupasına kavuştu30 Nisan 2023 Pazar 09:43
  • Şampiyon Melekler Gençler Atletizm Finalleri 18-19 Nisan tarihlerinde yapıldı20 Nisan 2023 Perşembe 16:52
  • Long Beach Run Koşusu, sporcuların ve katılımcıların kalbini kazandı17 Nisan 2023 Pazartesi 18:39
  • MOK Başkanı Koç, federasyonlara ayrılması gereken devlet katkısının yeniden değerlendirilmesini istedi14 Nisan 2023 Cuma 20:05
  • CMC’de Monthly Medal Şampiyonu Bertan Erçin28 Mart 2023 Salı 13:47
  • KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı24 Mart 2023 Cuma 16:45
  • Long Beach Run, bu yıl Şampiyon Melekler anısına 16 Nisan’da yapılacak22 Mart 2023 Çarşamba 11:21
  • Lefkoşa Darts Birliği, Raw Pup’a teşekkür etti14 Mart 2023 Salı 18:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti