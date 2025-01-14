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45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında 10.01.2025 Tarihinde Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar
Maske geri dönüyor...

SAĞLIK BAKANLIĞI

  45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında 10.01.2025 Tarihinde Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar

1.     Üst solunum yolu şikayeti bulunan kişilerin kalabalık ortamlarda maske takmaları zorunludur. 

2.     Yaşlı bakım evlerini, hastaneleri ve cezaevlerini ziyarete giden kişiler ile bakım evi çalışanları ve 65 yaş üstü hasta bakımıyla görevli olan kişilerin maske takmaları zorunludur. 

3.     Risk grubunda olan kişilerin (65 yaş üstü kişiler, altta yatan akciğer, böbrek, nöroloji hastalığı olanlar, uzun süre bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan kişiler, diyabet hastaları, HIV hastaları, 5 yaş altı çocuklar) üst solunum yolu enfeksiyonu bulunması halinde test yapmaları ve en kısa sürede tedavilerini alabilmeleri amacı ile doktorlarına başvurmaları gerekmektedir. 

4.     Kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekmektedir. 

5.     Üst solunum yolu şikayeti olan ve doktorları tarafından muayene edilen hastaların hastalık raporları gerektiği takdirde kişinin başvurduğu hekim tarafından verilecektir. 

6.     Laboratuvar komitesinin önerisi ile ülkemizde kullanılan laboratuvar tanı testlerinin (Covid-19, diğer viral testlerin vb.) CE-IVD sertifikası olması zorunludur.

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