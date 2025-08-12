Maviş: Hükümet maaşları ödemeyerek açıkca şantaj yapıyor

Kooperatif Merkez Bankası ve iştiraklerinde görev yapan 280 çalışanın, 12 gündür maaşlarını alamaması hakkında basın açıklamasında bulunan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş, 1984 yılından bu yana kayyum yönetiminde olan kurumun yıllardır siyasilerin talimatları doğrultusunda idare edildiğini savunurken "kötü yönetimin faturasının her defasında çalışanlara kesildiğini" ileri sürdü.

KTÖS’ten yapılan basın açıklamasında, kurumun ayakta kalması için uzun yıllardır fedakârlık yapan çalışanların, hükümetin maaşları ödemeyerek ve toplu iş sözleşmesindeki haklarından vazgeçmeye zorlayarak "açıkça şantaj yaptığını" iddia etti.

Açıklamada, “Bu tablonun sorumlusu, koltukları liyakatle değil, siyasi sadakatle dolduran atama yandaşlardır” ifadelerine yer verildi. Kooperatifler ve iştiraklerin, Kıbrıs Türk halkının öz kaynakları olduğu vurgulanarak, “Yönetemiyorsanız, kooperatifleri gerçek sahibi olan halka devredin” çağrısında bulunuldu.

KTÖS, çalışanların haklarını alana kadar Koop-Sen’in mücadelesine destek vereceklerinin de ifade edildiği açıklama, “Yaşasın sendikal dayanışma, yaşasın emek mücadelesi” sözleriyle son buldu.