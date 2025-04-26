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Maviş’ten Avrupa’ya çağrı: “Kıbrıs’ın kuzeyinde eğitimde demokratik haklar tehlikede”

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KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesi (ETUCE) toplantısında, Kıbrıs’ın kuzeyinde kamu eğitim sistemine yönelik ideolojik müdahaleleri, artan siyasi baskıları ve demokratik hak ihlallerini gündeme taşıyarak uluslararası dayan
Maviş’ten Avrupa’ya çağrı: “Kıbrıs’ın kuzeyinde eğitimde demokratik haklar tehlikede”

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesi (ETUCE) toplantısında, Kıbrıs’ın kuzeyinde kamu eğitim sistemine yönelik ideolojik müdahaleleri, artan siyasi baskıları ve demokratik hak ihlallerini gündeme taşıyarak uluslararası dayanışma ve müdahale çağrısında bulundu.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri ve ETUCE Kıbrıs Temsilcisi Burak Maviş, Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesi’nin (ETUCE) Komite Toplantısına katılarak, Kıbrıs’ın kuzeyindeki kamu eğitim sistemine yönelik son dönemde yaşanan ideolojik müdahaleler, siyasi baskılar ve demokratik hak ihlalleri hakkında bilgi verdi. Maviş, toplantı kapsamında ETUCE Direktörü Jelmer Evers, ETUCE Başkanı John MacGabhann ve ETUCE Başkan Yardımcıları Cuqui Vera Belmonte ile Julien Farges’le de görüşmeler gerçekleştirdi.

EĞİTİMDE MUHAFAZAKÂR GÜNDEM: ÇOCUK HAKLARI İHLAL EDİLİYOR
Toplantıda yaptığı sunumda Maviş, son haftalarda eğitim politikalarında yaşanan ideolojik yönelim değişimlerini ve bunun kamu eğitimi üzerindeki olumsuz etkilerini değerlendirdi. Özellikle, kız çocuklarına yönelik İslami başörtüsü uygulamasının ortaokullardan itibaren eğitim sistemine dahil edilmesi girişimlerinin, “demokratik katılım mekanizmalarından yoksun ve çocuk haklarına aykırı bir şekilde” ilerletildiğini vurguladı.

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