McDonald’s, Rusya’daki Restoranlarını Kapatıyor

Restoran zinciri McDonald's, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı harekete geçti. McDonald's'dan yapılan açıklamada, Rusya'da bulunan 850 restoranın geçici olarak kapatıldığı açıklandı.

McDonald’s A.Ş., Ukrayna’yı işgal eden Rusya’ya tepki olarak, ülkedeki 850 restoranın tamamını geçici olarak kapattığını duyurdu.

Şirket, Rusya’daki 62 bin çalışanının maaşlarının ödeneceğini belirtti.

McDonald’s İcra Kurulu Başkanı Chris Kempczinski tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* McDonald’s durumu değerlendirmeye ve herhangi bir ek önlem alınıp alınmayacağını belirlemeye devam edecek.

* Bu karar doğrultusunda, Rusya’daki restoranlarımızı ne zaman yeniden açabileceğimizi tahmin etmek şu anda mümkün görünmüyor.

* Diğer operasyonel etkilerle birlikte tedarik zincirimizde de aksamalar yaşıyoruz. İnsani durumu da yakından takip edeceğiz.