  • BIST 2.011,35
  • Altın 954.758
  • Dolar 14.476
  • Euro 15.8026
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

McDonald’s, Rusya’daki Restoranlarını Kapatıyor

» »
Restoran zinciri McDonald's, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı harekete geçti. McDonald's'dan yapılan açıklamada, Rusya'da bulunan 850 restoranın geçici olarak kapatıldığı açıklandı.
McDonald’s, Rusya’daki Restoranlarını Kapatıyor

McDonald’s A.Ş., Ukrayna’yı işgal eden Rusya’ya tepki olarak, ülkedeki 850 restoranın tamamını geçici olarak kapattığını duyurdu.

Şirket, Rusya’daki 62 bin çalışanının maaşlarının ödeneceğini belirtti.

McDonald’s İcra Kurulu Başkanı Chris Kempczinski tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* McDonald’s durumu değerlendirmeye ve herhangi bir ek önlem alınıp alınmayacağını belirlemeye devam edecek.

* Bu karar doğrultusunda, Rusya’daki restoranlarımızı ne zaman yeniden açabileceğimizi tahmin etmek şu anda mümkün görünmüyor.

* Diğer operasyonel etkilerle birlikte tedarik zincirimizde de aksamalar yaşıyoruz. İnsani durumu da yakından takip edeceğiz.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya, Dost Olmayan Ülkeler Listesine Birçok Ülkeyi Ekledi07 Mart 2022 Pazartesi 20:09
  • Putin: AB Ukrayna’ya Baskı Yapmalı07 Mart 2022 Pazartesi 18:42
  • Rusya Ve Ukrayna Arasındaki Müzakerelerde 3’üncü Tur Başladı07 Mart 2022 Pazartesi 18:25
  • Rusya’dan Net Mesaj: Ukrayna İsteklerimizi Karşılarsa Savaşı Anında Bitiririz07 Mart 2022 Pazartesi 18:14
  • Çin: Rusya’yla dostluğumuz kaya gibi sağlam07 Mart 2022 Pazartesi 12:36
  • Japonya'dan Rusya'ya seyahat uyarısı07 Mart 2022 Pazartesi 12:08
  • İngiliz Basınından İddia: Putin Ölümcül Bağırsak Kanserine Yakalandı06 Mart 2022 Pazar 13:51
  • Zelenskiy İçin Savaşacak Askerlere 2000 Dolar Verilecek06 Mart 2022 Pazar 12:36
  • Zelenski, Elon Musk İle Görüştü06 Mart 2022 Pazar 10:56
  • Küresel gıda fiyatları şubat ayında rekor kırdı05 Mart 2022 Cumartesi 16:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti