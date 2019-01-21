MDP açıklama istedi

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Sekreteri Aktaç Atai, MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü’nün “ülkedeki finans şirketi görünümlü bazı tefeci yapılar ve iş dünyası, emniyet, siyaset arasındaki bir takım ilişkiler” açıklaması üzerine ifade vermek için polise çağrıldığını belirterek, bunun sebebi hakkında açıklama istedi.

Atai, yazılı açıklamasında, Polis Genel Müdürlüğünün bu güne dek kaç siyasi parti genel başkanını verdiği beyanat nedeni ile ifadeye çağırdığını sordu.

Hedefin MDP’nin baskılanmak ve susturulmak olduğunu savunan Atai, uygulamaya yönelik eleştirilerde bulundu ve kararlılıkla üzerine gitmeye devam edeceklerini kaydetti.

Atai, “bazı finans şirketlerinin çek kırarken, kırılan çekleri almanın yanı sıra çeki kırdıran kişi ve kurumların da çeklerini teminat aldıkları ve sonrasında bu çekleri de tedavüle sürerek hem haksız kazanç elde ettikleri, hem de vatandaş ve esnafı mağdur ettikleri” iddiaları bulunduğunu savunarak, şöyle devam etti:

“MDP olarak bu iddialar doğrultusunda bir komite oluşturduk. Benzer şikayetleri olan tüm vatandaşlarımızı dinlemek ve destek olmak için parti genel merkezimize davet eder, partimize mensup avukat arkadaşlarımızın tüm haklı mağdurlar için ücretsiz olarak hukuk danışmanlığı yapacağı bilgisini müjdelerim.

Partimiz, bu doğrultuda her türlü eylem ve protestoyu gerçekleştirmek için STK’lar ile de görüş alış verişine başlamıştır.

Herkes bilmelidir ki MDP, kimseden çekinmeden her türlü duyum ve iddianın üzerine kararlılıkla gitmeye devam edecektir. ‘Temiz bir toplum, temiz bir gelecek’ sloganı ile başlatmış olduğumuz bu girişim, umut ediyorum ki ülkemizi çok daha yaşanır bir hale getirecektir.”