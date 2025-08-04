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MEB ile Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nden iki ayrı protokol

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Milli Eğitim Bakanlığı ile Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi arasında, Cihangir Düzova İlkokulu’na derslikler, çok amaçlı salon ve idare odaları ile Değirmenlik Lisesi’ne dört derslik yapılmasına ilişkin iki ayrı iş birliği protokolü imzalandı.
MEB ile Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nden iki ayrı protokol

Milli Eğitim Bakanlığı Toplantı Salonu’nda yer alan imza töreninde protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Değirmenlik – Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler imza koydu.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu törende yaptığı konuşmada, eğitime yapılan her yatırımın ülkenin geleceğine yapılan en değerli katkı olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, “Çocuklarımızın daha çağdaş, daha donanımlı ortamlarda eğitim alabilmesi için hem hayırsever iş insanları hem de belediyelerimizle iş birliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Güçlü eğitim, güçlü toplum demektir. Bu doğrultuda imzalanan protokollerle çocuklarımıza daha nitelikli eğitim ortamları sunmak için çalışıyoruz.” İfadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Değirmenlik – Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in göreve geldiği günden beri eğitimdeki sorunları kendi sorunu gibi gördüğünü belirterek” Özverili davranışlarından ve halka karşı sorumluluğundan dolayı Ali Karavezirler’e teşekkür ederiz” dedi.

Değirmenlik – Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ise görev süresi boyunca okullara verdiği desteğin devam edeceğini vurgulayarak, Bakanlıkla iş birliği içerisinde hareket ettiklerini söyledi.

Cihangir Düzova İlkokulu’na yapılması planlanan dört derslik, çok amaçlı salon ile müdür, müdür muavini ve sekreterlik odalarının ihale sürecinin tamamlanma aşamasında olduğunu ifade eden Karavezirler, ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan iş birliği kapsamında Değirmenlik Lisesi’ne dört derslik ve bir merdiven ayağı kazandırılacağını kaydetti. Karavezirler, Milli Eğitim Bakanlığı ile kaynakları ve işgücünü birleştirerek toplum için birlikte çalıştıklarını belirtti.

 

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