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Meclis Başkan Yardımcısı Töre: “Bizler Türkiye’nin ve Türk ordusunun sayesinde kurtuluşa erdik”

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Meclis Başkan Yardımcısı Töre: “Bizler Türkiye’nin ve Türk ordusunun sayesinde kurtuluşa erdik”
Meclis Başkan Yardımcısı Töre: “Bizler Türkiye’nin ve Türk ordusunun sayesinde kurtuluşa erdik”

 Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kıbrıslı Türklerin Türkiye ve Türk ordusu sayesinde kurtuluşa erdiğini kaydetti.

Töre yazılı açıklamasında, “Büyük Türk Milleti’nin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıslı Türkler 1878’den sonra 96 yıl ayrı kaldıktan sonra 20 Temmuz 1974’te şafak vakti Türk askerinin yeniden adaya çıkmasıyla özgürlüğüne ve egemenliğine kavuştu” dedi.

Töre, 1571’den beri Kıbrıs’ta var olan Kıbrıslı Türklerin Türkiye’nin ve Türk ordusunun sayesinde kurtuluşa erdiğini kaydetti.

Töre şöyle devam etti:

“Mukavemetçilerin ve mücahitlerin direnişiyle Mehmetçiklerle buluştuk ve istiklalimizi kazandık. Türk ordusu gelmeseydi Kıbrıs adası Helenizm’e teslim olacaktı. Kıbrıs Girit gibi olacaktı. Bütün Kıbrıslı Türkler ya katledilecekti ya da adadan göç etmek mecburiyetinde kalacaktı.

Türk ordusu 1878’de adadan çekilirken Kıbrıslı Türkler bu adada yetim kaldı, çaresiz kaldı, yokluklarla ve acılarla boğuştu. Ne zaman gelecekler diye gözlerimiz hep Toroslardaydı. 20 Temmuz’da geldiler, artık geri gitmeyecekler. Türk ordusu Kıbrıslı Türklerin bedenindeki can, damarlarındaki kandır. Gafillere ve hainlere karşı takipteyiz ve nöbetteyiz.”

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