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Meclis Başkan Yardımcısı Töre’den Yerli Üretimin Desteklenmesi Çağrısı

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Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, yerli üretime verilen desteklerin artırılması gerektiğini belirtti.
Meclis Başkan Yardımcısı Töre’den Yerli Üretimin Desteklenmesi Çağrısı

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, yerli üretime verilen desteklerin artırılması gerektiğini belirtti.

Zorlu Töre yaptığı yazılı açıklamada, “Pandemi sonrası azalan ve daralan pazarın yerli üretimi ve yatırımları zora soktuğu acı bir gerçektir. Yerli üretimi ve yatırımları, ithal edilecek ürünler iflas ettirecekse tedbir almak hükümetin görevidir. Üretim varsa; kaliteli ve nitelikli ise yerli üretim ve yatırımlar hem teşvik edilmeli hem de pazar oluşmasına yardımcı olunmalıdır” dedi.

Töre, Türkiye’nin ve dünya ülkelerinin ekonomide aldığı tedbirleri ve kararları KKTC hükümetinin de alması gerektiğini ifade etti.

Zorlu Töre, ABAD kararlarından 25 yıl sonra başta İngiltere’ye ve bazı Avrupa ülkelerine zeytinyağı, pekmez, reçel macun gibi ürünlerin ihraç edilmesinden büyük sevinç duyduğunu da belirtti.

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