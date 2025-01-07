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Meclis Genel Kurulu denetim göreviyle toplandı

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu denetim görevini yerine getirmek üzere toplandı.
Meclis Genel Kurulu denetim göreviyle toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu denetim görevini yerine getirmek üzere toplandı.

 

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında toplanan Genel Kurul saat 11.45 sıralarında başladı.

Mecliste milletvekillerinin güncel konuşmalarına yer veriliyor.

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