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Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

Genel Kurul’un saat 10.00’da başlayacak toplantısında, Birleştirilmiş 2022 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı görüşülecek.

Gündemde ayrıca, Murat Kaya İnşaat Ltd.’in Zeytinlik Köyündeki Arazilerinin İçerisinde Bulunan Zeytin Ağacının İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı ile Brüksel Temsilciliğinin 1991-2005 Mali Yıllarına Ait Sayıştay Denetim Raporu bulunuyor.

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