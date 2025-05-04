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Meclis Genel Kurulu yarın yeni binasında ilk oturumunu yapacak

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yaklaşık üç yıllık inşa sürecinin ardından tamamlanan yeni yerleşkede yarın ilk toplantısını yapacak. Gündemde dört yasa önerisi ve tasarısının görüşülmesi yer alıyor.
Meclis Genel Kurulu yarın yeni binasında ilk oturumunu yapacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yasama çalışmalarına yarın yeni binasında devam edecek.

Yeni binada ilk oturumunu yapacak genel kurul toplantısı, saat 10.00’da başlayacak. Toplantıda, Mücahitlerin Tazmini ile Gazilerin Hak ve Menfaatlerinin Belirlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi ile Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş–Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi ele alınacak.

Kurulda ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi de yapılacak.

Yaklaşık üç yıllık bir inşa sürecinin ardından tamamlanan Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi toplam 20 bin 10 metrekarelik alana sahip. Cumhuriyet Meclisi Binası bünyesinde ise Başkanlık ve Başbakanlık makamları, 157 kişilik Genel Kurul Salonu, 52 milletvekili makamı, bakanlar toplantı salonu, 135 kişilik konferans salonu, 252 kişilik yemekhane, 16 toplantı odası ve kütüphane bulunuyor.

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