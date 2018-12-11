Meclis, sel felaketinin araştırılması önergesini oy birliğiyle kabul etti

Cumhuriyet Meclisi, Ana Muhalefet Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) "Girne-Lefkoşa Anayolunda Meydana Gelen Sel Felaketinin Oluşum Nedenleri ve Sonucunda Yaşanan Can Kayıpları İle İlgili Yol ve Trafik Güvenliği Konusunda İhmalin Olup Olmadığı İle İlgili Meclis Araştırması Açılması” önergesini oy birliğiyle kabul etti.

UBP Grup Başkan Vekilleri Dr. Özdemir Berova ile Dursun Oğuz'un birlikte sunduğu” önergesinin ön görüşmesi bugün Cumhuriyet Meclisi’nde yapıldı.

2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın bütününe ilişkin görüşmenin tamamlanmasının ardından UBP’nin önergesi ele alındı.

İlk sözü alan UBP Milletvekili Özdemir Berova, Başbakan Tufan Erhürman’ın konuyla ilgili yaklaşımını olumlu bulduklarını ve bu yaklaşımın devam etmesini ümit ettiklerini söyledi. Söz konusu yolun ülkenin atardamarı olduğunu ve her gün yüzlerce aracın buradan geçtiğini ifade eden Berova, hayatını kaybedenlere baş sağlığı diledi.

ARIKLI

YDP Milletvekili Erhan Arıklı, yaşanan faciayı 2 farklı şekilde değerlendirmek gerektiğini belirterek, Lapta’dakinin tam bir doğal afet olduğunu, Girne’de yaşananları ise bilirkişi açıklamalarının ardından değerlendireceklerini söyledi.

44 yılın ihmalini 10 aylık hükümete ve tecrübe kazanmaya çalışan 2 bakana yüklemenin doğru olmadığını belirten Arıklı, “İhmal varsa sebep olanları cezalandıralım” dedi.

Arıklı, hayatını kaybedenler üzerinden politika yapılmasını doğru bulmadığını belirterek, bilirkişi raporunu kimin hazırlayacağının da çok önemli olduğuna işaret etti. Erhan Arıklı, yapıların dere yatağı üzerine kurulmasına onay verenlerin şimdi denetleme yapmasını doğru bulmadığını yineleyerek, raporları tarafsız birlilerinin hazırlamasını önerdi.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de yollarda yaşananlardan ders çıkarmak gerektiğini ifade ederek, “Girne yolu bize ders olsun enine boyuna inceleyelim. Suçluları cezalandıralım” dedi.

Angolemli, Girne yolunda yapılanların ortaya çıkarılmasının halkın beklentisi olduğuna işaret etti.

ÖZERSAY

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da Meclis araştırması kurulması konusuna sıcak baktıklarını ve yararlı olacağına inandıklarını ancak önergenin gerekçe kısmında yargılar bulunduğunu ifade etti

Özersay, araştırmayı “ön kabul” üzerinden yapmamak gerektiğini belirterek, bu bağlamda bir araştırma yapılması yönündeki önergeyi “ön kabul”e dayanmadığı müddetçe desteklediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından önerge oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi. Komite üyelerinin genel kurul tarafından belirleneceği kaydedildi.

Genel kurul daha sonra bugünkü çalışmalarını tamamladı.