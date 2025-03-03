Meclis tamamlandı

Genel Kurul'da daha sonra Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşüldü. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Sunat Atun, yasa tasarısına ilişkin raporu okudu.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın, bu sırada söz alarak yasanın müşavirlik veya başka bir hak veren bir tasarı olmadığını söyleyerek, paralel bir yasa değişikliğine ilişkin bir tasarı olduğunu belirtti.

Barçın, CTP’nin yaptığı yasayla görevden alınanların eski görevi ve maaşına döndüğünü, dolayısıyla müşavir sayısının 131 kişiden 42’ye düştüğünü, yeni müşavir yaratılmadığını söyledi.

Üçlü kararnamenin kapsamının daraltılması gerektiğini de dile getiren Barçın, CTP’nin görüşünün bu yönde olduğunu belirtti.

İskan, Harita, Posta Dairesi ve Din İşleri Dairesi Başkanlığına yapılan atamaları eleştiren Barçın, yasaya göre aranan niteliklere haiz olup olmadıklarına ilişkin neden sorgulama yapılmadığını sordu. Barçın, bu atamaların yandaş ve liyakatsiz atamalar olduğunu iddia etti.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Din İşleri Dairesi Başkanı'nın atanması ile ilgili savcılıktan hukuk görüşü alındığını, şifahen sorduğunu ve hukuk görüşünün olumlu olduğunu öğrendiğini söyleyerek, metni aldığında paylaşacağını belirtti.

-Atun

UBP Milletvekili Sunat Atun da, "Devrim Barçın’ın liyakat sistemini UBP’nin değiştirdiği" ile ilgili sözlerini eleştirerek, siyasi makamların kendi kadrolarıyla çalışmak isteyebileceğini söyledi.

Bundan bugün şikayet eden CTP’nin 2006’da üçlü kararnamenin kapsamını esnetmek niyetiyle bazı adımlar attığını söyleyen Atun, aranan niteliklerin derecesinin aşağıya çekildiğini kaydetti.

-Barçın

CTP Milletvekili Derim Barçın ise, Savcılık görüşünün kişiler makama atanmadan önce alınması gerektiğini söyleyerek, İskan, Harita ve Posta Dairesi Müdürlerine ilişkin de görüş istenip istenmeyeceğini sordu.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından yasa tasarısı oylanarak, oybirliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul'da daha sonra Sayıştay Komitesi'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Hava Kurumu 1 Ekim 1991-30 Eylül 1997 Mali Yıllarına Ait Sayıştay Denetim Raporu okunarak milletvekillerinin bilgisine getirildi. Sayıştay Komitesi Başkanı Teberrüken Uluçay raporu okudu.

Genel Kurul'da raporun okunması ardından Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı oylanarak, oybirliğiyle kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi bugünkü çalışmalarını tamamlandı. Meclis yarın saat 10.00’da Denetim göreviyle yeniden toplanacak.