Meclis toplanacak

Genel Kurul’un gündeminde güncel konuşmalar yer alıyor.
Yılın ilk toplantısı dün gerçekleştirilen Meclis’te, “Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi” tartışmalara neden olmuş ve ardından yeniden komiteye çekilmişti.
Genel Kurul’un gündeminde güncel konuşmalar yer alıyor.
Yılın ilk toplantısı dün gerçekleştirilen Meclis’te, “Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi” tartışmalara neden olmuş ve ardından yeniden komiteye çekilmişti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.