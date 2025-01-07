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Meclis toplanacak

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün saat 10.00’da denetim işleviyle toplanacak.
Meclis toplanacak

Genel Kurul’un gündeminde güncel konuşmalar yer alıyor.

Yılın ilk toplantısı dün gerçekleştirilen Meclis’te, “Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi” tartışmalara neden olmuş ve ardından yeniden komiteye çekilmişti.

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