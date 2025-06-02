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Meclis toplanacak: Gündemde 7 yasa tasarısı var

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün yasama gündemiyle toplanacak.
Meclis toplanacak: Gündemde 7 yasa tasarısı var

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün yasama gündemiyle toplanacak.

Genel Kurul’un saat 10.00’da başlaması beklenen birleşiminde 7 yasa tasarısı görüşülecek.

Buna göre, bugünkü toplantıda Birleştirilmiş Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı; Trafik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alınacak.

Genel Kurul’da ayrıca Kıbrıs Türk Sanayi Odası (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (Değişiklik) Yasa; Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı da görüşülecek.

Öte yandan bugünkü birleşimde Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarı’nın üçüncü görüşmesi de yapılacak.

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