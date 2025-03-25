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Meclis toplandı, 19 konuşma yapılması planlanıyor...

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Meclis toplandı, 19 konuşma yapılması planlanıyor...
Meclis toplandı, 19 konuşma yapılması planlanıyor...

Meclis toplandı, 19 konuşma yapılması planlanıyor...
1. Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Devrim Barçın’ın, “Güvenlik Kamu Emekçileri ile Polisimizin Kangrenleşen Sorunları ve Kara Para Aklama Yasa Tasarısı” konulu güncel konuşma istemi.

2. Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Sayın Salahi Şahiner’in, “Deniz Limanlarının Özelleştirilmesi Konusundaki Mali Tutarsızlıklar” konulu güncel konuşma istemi.

3. Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Sayın Ongun Talat’ın, “Türkiye’deki Kırılma Sürecinin KKTC’ye Yansımaları” konulu güncel konuşma istemi.

4. Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Erkut Şahali’nin, “Üniversitelerimizle Baş Örtüsü Arasına Sıkışan Siyaset ve Hükümetin Edilgen Hali” konulu güncel konuşma istemi.

5. Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Ürün Solyalı’nın, “Son Gelişmelerin Değerlendirilmesi” konulu güncel konuşma istemi.

6. Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Sıla Usar İncirli’nin, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma istemi.

7. Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Sami Özuslu’nun, “Yüksek Öğretimde Neler Oluyor?” konulu güncel konuşma istemi.

8. Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Sayın Fikri Toros’un, “Cenevre Görüşmeleri ve Sonuçları” konulu güncel konuşma istemi.

9. Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Filiz Besim’in, “Sağlıkta Sorunlarımız” konulu güncel konuşma istemi.

10. Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları’nın, “Toplu Taşımacılıkta Şirketleşme” konulu güncel konuşma istemi.


11. Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Sayın Emrah Yeşilırmak’ın, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma istemi.

12. Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Sayın Fazilet Özdenefe’nin “ Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma istemi.

13. Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Fide Kürşat’ın, “Güncel Konular” konulu güncel konuşma istemi.

14. Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Doğuş Derya’nın, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma istemi.

15. Cumhuriyetçi Türk Partisi Güzelyurt Milletvekili Sayın Armağan Candan’ın, “Cenevre’de Ne Oldu, Ne Olmadı?” konulu güncel konuşma istemi.

16. Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Asım Akansoy’un, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma istemi.

17. Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Teberrüken Uluçay’ın, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma istemi.

18. Demokrat Parti Girne Milletvekili Sayın Serhat Akpınar’ın, “KKTC’de Bugün Git Yarın Gel Zihniyeti” konulu güncel konuşma istemi.

19. Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Oğuzhan Hasipoğlu’nun, “Cenevre Görüşmeleri” konulu güncel konuşma istemi.

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