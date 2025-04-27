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Meclis yarın yasama göreviyle toplanacak

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Gündemde, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı" ve Sayıştay Denetim Raporu yer alıyor.
Meclis yarın yasama göreviyle toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın yasama göreviyle toplanacak. Gündemde bir yasa tasarısı, bir de Sayıştay Denetim raporu bulunuyor.

Saat 10.00’da başlayacak genel kurulda, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı" (Y.T.No:221/3/2024) görüşülecek.

Toplantıda ayrıca, Sayıştay Komitesi’nin, Ocak 2009-Ağustos 2011 Döneminde Girne Belediyesinde Gerçekleştirilen Birim Fiyat Uygulamasına ve Fatura Karşılığı Gerçekleştirilen Ödemelere İlişkin Sayıştay Denetim Raporu da (S.R.No: 223/4/2012) ele alınacak.

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