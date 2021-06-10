Meclis'te İvedilikler Ele Alındı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda ilk olarak Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşlarına yer verildi.

Bazı yasa tasarılarının komitede ele alınmasının ivediliğinin görüşülüp oylanmasıyla devam eden genel kurulda sırasıyla Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın oy çokluğuyla, Orman Değişiklik Yasa Önerisi’nin oybirliğiyle ivediliği onaylandı.

Genel kurul daha sonra Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesinin yapılmasına ilişkin tezkereler oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

EVREN

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarıs’nın ivedilikle komitede görüşülmesine ilişkin tezkerenin ele alındığı sırada yaptığı konuşmada, yasanın uzun süredir üzerinde çalışılan bir yasa olduğunu kaydetti. Bu dönemde ortak bir çalışmayla bu önergenin hazırlandığını dile getiren Evren, önceki tasarılara göre değişen hususlardan bazılarını aktardı.

Bunlardan birinin, belediyenin ekonomik olarak sıkıntıya girdiği noktalarda, mali durumu incelemek ve konuyu Savcılığa aktarabilecek bir çalışma komitesi kurulması olduğunu ifade eden Evren, bir diğer değişikliğin de borçlanmaya sınırlama getirmek olduğunu anlattı.

Gelirlerin artması için resmi harçlarda düzenleme yapılmasının da tasarı kapsamında olduğunu dile getiren Evren, buna ilişkin örnekler verdi.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de konuşmasında, böyle bir yasa taslağının hazırlanması için Belediyeler Birliği’yle ne kadar çalışıldığını sordu ve Belediyeler Birliği bütün belediyeleri ne kadar temsil edebildiğinin de ayrı bir konu olduğunu belirtti. Özyiğit, Belediyeler Birliğinin “sadece belirli belediyelerin sözcülüğünü yapar” pozisyonda olduğunu kaydetti.

En ücra yerlerin dahi belediye ağına bağlanmasının doğru bir karar olduğunu söyleyen Özyiğit, sadece vergilerin değil, hizmetlerin de bütün noktalara ulaşması gerektiğini belirtti.

Ülkenin bir belediyeler reformuna ihtiyacı olduğunu kaydeden ve kapsamlı bir reform beklentisi içinde olduklarını söyleyen Özyiğit, “Belediyeler merkezi yönetime devredilsin, başına da kayyum atansın düşüncesine karşıyız” dedi.

ROGERS

HP Milletvekili Jale Refik Rogers da, bu tasarının hem belediyelerin gelirlerinin artması, hem denetlenebilmesi, hem de yetkilerinin daha güncel şartlara uyarlanabilmesi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Taslağın değiştirilmiş şeklini inceleme şansı olmadığını ancak bu değişikliğe ihtiyaç olduğu için tezkereye olumlu oy vereceklerini kaydeden Rogers, komite aşamasında görüşlerini dile getireceklerini belirtti.

Rogers, dileklerinin daha kapsamlı bir reform yapılması olduğunu da kaydetti.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da tezkereye ilişkin konuşmasında, son dönemde, iktidara mensup olmayan belediyelerde yapılan açılış, temel atma gibi etkinliklerde, belediye başkanlarına haber verilmediğine işaret etti. Erhürman bunun bilinçli yapıldığını düşünmediğini ancak böyleyse bunun parti devlet bütünleşmesi anlamına geldiğini belirtti.

İlgili yasa tasarısı üzerinde uzun zamandır çalışıldığını ifade eden Erhürman, son yapılan değişiklikte çalışma komitesi kurulmasının öngörüldüğünü anımsattı.

Bu çalışma komitesindeki 6 temsilcinin 5’inin Bakanlar Kurulu tarafından merkezi idareden gönderileceğini söyleyen Erhürman, bunun iktidarda bulunan partiye mensup olmayan bir belediyeyle ilgili yapılacak araştırmada iktidara mensup 5 bakanlık temsilcisi bulunması anlamına geldiğini, bunun da belediyelerin özerkliği açısından riskli olduğunu söyledi.

Erhürman, kayyum atanması konusundaki maddenin de sıkıntılı olduğunu söylemesi üzerine yerinden söz alan Bakan Evren, kayyum ibaresinin sehven eklendiğini ve komite aşamasında çıkarılacağını dile getirdi.

Erhürman, ilgili tasarıda yer alan “Bakanlığın talebi üzerine Hukuk Dairesi’nin mahkemeye başvuruda bulunması” ibaresinin de Başsavcılığın takdir yetkisine müdahale ettiğine işaret ederek, bunun Anayasa açısından da sıkıntılı olduğunu, sadece bu maddenin bile tasarıyı berhava edeceğini kaydetti.

Belediyelerle ilgili dava süreçleri başlatılacaksa bile bu süreçlerin çok hızlı tamamlanmasının sağlanması gerektiğini kaydeden Erhürman, tasarının belediyeleri merkezi idarenin talimatlarına bağlar noktaya getireceğini söyledi ve bunun kabul edilebilir olmadığını vurguladı. Erhürman, bu şekliyle tasarıya evet diyemeyeceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından tezkere oyçokluğuyla kabul edildi.

ÖZTÜRK

Daha sonra Orman Değişiklik Yasa Önerisinin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere ele alındı. Tezkereye ilişkin söz alan UBP Milletvekli Yasemi Öztürk, ilgili yasanın güncelliğini yitirdiğini ve yeterli caydırıcılığı barındırmadığını ifade etti.

Öztürk öneriye katkı koyanlara teşekkür etti.

ÇELER

TDP Milletvekili Zeki Çeler ise birçok yasada değer verilmesi gereken konulara gerekli değerin verilmediğini kaydetti.

Bu değişiklikle arzu edilenin, cezaların daha caydırıcı hale gelmesi olduğunu belirten Çeler, tasarıda yangına neden olsun olmasın yanar halde sigara izmariti atmanın cezasının 3 yıla kadar hapis ve asgari ücretin 10 katı kadar para cezasına yükseltilmesinin öngörüldüğünü dile getirdi.

Çeler ilgili yasanın bir an önce hayata geçirilmesini diledi.

Yeniden söz alan UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, çevre konusunda duyarsız olunduğunu ifade ederek, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun okul müfredatına çevre konusunu ekleyeceğini dile getirdi. Öztürk doğanın korunmasının önemine işaret etti.

Daha sonra tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

ÇELER

Genel kurul çalışmalarına Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesinin yapılmasına ilişkin tezkereyi oylanmasıyla devam edildi. Tezkerenin kabulünün ardından ilk sözü alan TDP Milletvekili Zeki Çeler, bu tasarıya olumlu oy vereceklerini ancak askerlikle ilgili, hafta sonu izinleri gibi daha ciddi sorunlara değinmek gerektiğini kaydetti.

Hafta sonu izinleri konusundaki sorunların şimdilik çözüldüğünü dile getiren Çeler, geçmişte yanan haftasonu izinlerinin verilmesi konusunda gerekli adımın atılmasını istedi.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da pandemi döneminde özellikle doktora ve master tezi aşamasında olan kişilerin sıkıntı yaşadığını ve yaş sınırının elde olmayan nedenlerle aşıldığını kaydederek, bu konuda geçici bir madde konulmasını istedi. Erhürman, yasaya olumlu oy vereceklerini dile getirdi.

HASİPOĞLU

Ardından söz alan UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, ilgili tasarının 14’üncü kez tadil edildiğini ifade ederek, bu tadilatla ödemelerin TL’ye çevrilerek, asgari ücretin en fazla 15 katına çekildiğini ifade etti.

Hasipoğlu, tez aşamasındaki kişilere 2023’e kadar kadar aftan yararlanma şansı verildiğini belirtti.

SANER

Başbakan Ersan Saner de bugün pandemi sürecinde özellikle doktora tezi aşamasındaki kişilerin bedelli askerlik hakkını kaybetmesi açısından önemli olan bu tasarıdaki en önemli maddesinin dövizle ödenen bedellerin TL’ye çevrilmesi olduğunu kaydetti.

Pandemiden dolayı yaşanan sıkıntılar nedeniyle tez aşamasındaki kişilerin bedelli askerlik hakkını kaybetmemesi için değişiklikler yapıldığını kaydeden Saner, doktora tezlerini tamamlamak kaydıyla bu kişilere 2023 sonuna kadar süre verildiğini dile getirdi.

Ardından görüşmenin yapılmasına ilişkin tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

Daha sonra Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesinin yapılmasına ilişkin tezkere oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.