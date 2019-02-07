Mehmet Ali Erbil doğum gününü eşleri ile kutlayacak

Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim 2018'de evinin banyosunda düşmüştü. Kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuş, 16 yıldır mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşmıştı.
Aylardır ölümle pençeleşen usta oyuncunun durumu iyiye gidiyor.Normal odaya alındı, bilinci açıldı, konuşmaya başladı. Dün de lahmacun ve pizza istedi.
8 Şubat'ta 61 yaşına basacak olan Mehmet Ali Erbil'e hastanede doğum günü partisi düzenlenecek. Odası balonlarla süslenecek.
Kutlamaya eski eşleri Nergis Kumbasar, Tuğba Coşkun, Muhsine Kamiloğlu, çocukları; Sezin, Yasmin ve Ali Sadi katılacak.Ailesi dışında hiç kimse alınmayacak. Mehmet Ali Erbil hastalık sürecinde 15 kilo vermişti.
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