Mehmetçik’te Kanunsuz Avlanmaya Suçüstü

Mehmetçik’te av bölgesinde yapılan kontrollerde, izinsiz avlandıkları tespit edilen iki kişi tutuklanırken, iki genç hakkında da yasal işlem başlatıldı.

26 Ocak 2025 tarihinde, 1’inci ince av mevsimi kapsamında ülke genelinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen avcı kontrollerinde, Mehmetçik’te bulunan dokuz numaralı av bölgesinde kanunsuz avlanma tespit edildi.

Yapılan denetimlerde, 16 yaşındaki B.N.’nin, 47 yaşındaki M.N. adına kayıtlı av tüfeğiyle, 16 yaşındaki K.N.’nin ise 46 yaşındaki O.N. adına kayıtlı av tüfeğiyle izinsiz avlandığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında B.N. ve K.N. hakkında yasal işlem başlatılırken, tüfek sahipleri O.N. ve M.N. tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor