Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Projesi ikinci aşaması için protokol imzalandı

İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Türksat, belediyeler ve muhtarlarla iş birliği içerisinde yürütülen Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesi'nin ikinci aşaması için protokol imzalandı.

İçişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, Girne, Lapta-Alsancak-Çamlıbel, Çatalköy-Esentepe, Erenköy-Karpaz, Mehmetçik-Büyükkonuk, Güzelyurt, Mesarya, Beyarmudu, Değirmenlik- Akıncılar ve Tatlısu belediyeleri ile İçişleri Bakanlığı arasında sokak, cadde, mahalle, yol isimleri ve yapı numaratajlarına yönelik saha çalışmalarını tamamlamak üzere birinci etap protokolünün imzalanmasının ardından Gönyeli-Alayköy, Dikmen, Lefke, Yeniboğaziçi ve İskele belediyeleri ile İçişleri Bakanlığı arasında ikinci etap projesi için protokol imzalandı.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz'un da katılımıyla gerçekleşen toplantıda, MAKS Projesi'nin önemi vurgulanarak, birinci etabının tamamlanmasıyla ikinci aşamaya geçilmesinden duyulan memnuniyet ifade edildi.

Oğuz, burada yaptığı konuşmada, e-devlet sistemi içerisinde önemli bir rol üstlenecek olan MAKS Projesi'nin başarıyla devam etmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Projenin ikinci etabında imzalanan iş birliği protokolleri ile birlikte çalışmaların hızlandırılması, belediye personeline sistem eğitimlerinin verilmesi, nüfus sistemiyle uyumlu bir şekilde veri alışverişinin sağlanması gibi önemli adımların atılacağını ifade eden Oğuz, MAKS Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte birçok işlemin daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebileceğine dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı toplantı salonunda gerçekleşen protokol törenine belediye başkanları, İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürü Cenk Dökmen, Nüfus Kayıt Dairesi Müdürü Nurcan Kutay, Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun ve İçişleri Bakanlığı MAKS Projesi sorumluları Cem Beyaz ve Tuğçe Şah da katıldı.

Söz konusu protokollerin imzalanmasıyla birlikte MAKS Projesi'nin ikinci aşamasına dair çalışmalar hız kazanacak ve vatandaşlara daha etkin bir hizmet sunulması sağlanacak.