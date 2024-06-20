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Mekke'de yüzlerce hacı adayı hayatını kaybetti!

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Bu yıl Hac ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a seyahat eden yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor.
Mekke'de yüzlerce hacı adayı hayatını kaybetti!

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Arap diplomat Hac sırasında en az 600 Mısırlı'nın hayatını kaybettiğini söyledi. Diplomat bu ölümlerin tamamının sıcaklıkla bağlantılı olduğunu aktardı.

AFP'ye konuşan kaynaklar daha önce ölenler arasında 323 Mısır vatandaşı ve 60 Ürdün vatandaşı olduğunu kaydetmişti.

Reuters haber ajansı bu sayıları henüz teyit edemediğini bildirdi. BBC'nin edindiği bilgiye göre Riyad'daki Mısır Konsolosluğu yetkilileri Mekke ve çevresindeki hastaneleri ziyaret ederek son durumu netleştirmeye çalışıyor.

AFP'nin Arap diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre ölümlerin büyük kısmı sıcak çarpması sonucu gerçekleşti. Bir kişinin ise ufak bir arbedede aldığı yaralar nedeniyle öldüğü belirtildi.

Türk medyasında hayatını kaybedenler arasında 23 Türk vatandaşı bulunduğu aktarıldı.

Basına yansıyan haberlere göre bu ölümlerin büyük kısmı kalp damar hastalıkları ve enfeksiyona bağlı hastalıklardan kaynaklı.

BBC Türkçe'nin Türkiye'nin Cidde'deki Başkonsolosluğu'nun hac dönemi için oluşturduğu özel kriz hattından edindiği bilgiye göre henüz hayatını kaybeden kişilerin kimlik tespiti ve aile yakınlarına bildirim süreci devam ediyor.

Ölü sayısının bu yüzden bilinmediğini aktaran yetkililer, ölümlerin büyük kısmının kalp krizinden kaynaklandığını söylüyor.

-Ölenler arasında Tunus, İran, Senegal ve Endonezya vatandaşları da var

Tunus haber ajansı Tunis Afrique Presse, salı günü yaptığı açıklamada hac sırasında 35 Tunus vatandaşının hayatını kaybettiğini, ölümlerin büyük kısmının sıcak havadan kaynaklandığını duyurmuştu.

İran'a ait İRİNN haber kanalı ise 11 İran vatandaşının hayatını kaybettiğini ve 24 kişinin hastanede tedavi gördüğünü açıklamıştı.

Agence de Presse Sénégalaise, 3 Senegal vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirirken Endonezya Sağlık Bakanlığı da 144 Endonezya vatandaşının öldüğünü duyurmuştu.

Geçen yıllarda Hac sırasında izdiham ve çadırlarda çıkan yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenler olmuştu.

Bu yıl hacı adayları için en büyük zorluk, Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine kentlerinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1,5-2 derece üzerinde olmasıydı.

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