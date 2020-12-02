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Memur-Sen 3 Aralık Engelliler Günü Mesajı Yayımladı

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Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, resmi ve özel kurumlarda, yasa ile belirlenmiş engelli istihdamı kotalarına gerektiği gibi uyulmadığını savundu.
Memur-Sen 3 Aralık Engelliler Günü Mesajı Yayımladı

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, yayımladığı mesajda, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün unutulmaması gerektiğini belirterek, bugün sağlıklı olan bireylerin de gelecekte engelli adayları olabileceklerini ifade etti.

Engelli bireylerin günlük yaşamlarında var olan engellerin ortadan kaldırılmasında merkezi ve yerel yönetimlere büyük görevler düştüğünü hatırlatan Manga, ‘‘resmi ve özel kurumlarda, yasa ile belirlenmiş engelli istihdamı kotalarına, resmi ve özel sektörün, maalesef gerektiği gibi uymadıkları, acı bir gerçektir’' dedi.

Manga, ayrıca engelli bireylerin, birçok resmi ve özel işyerlerinde günlük hayatlarında ulaşımda da engellerle karşılaştığına tanık olduklarını ifade ederek, bu engellerin ortadan kaldırılması, engelli bireylerin günlük yaşamlarının kolaylaştırılması için, tüm kurumları gerekli hassasiyet ve duyarlılığı göstermeye davet etti.

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