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Memur-Sen: Acilen nüfus sayımı yapılmalı

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Memur-Sen, kontrolsüz nüfus artışının kamu hizmetlerini olumsuz etkilediğini belirterek, acil nüfus sayımı ve ortak çözüm çağrısı yaptı.
Memur-Sen: Acilen nüfus sayımı yapılmalı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), son yıllarda ülkede yaşanan birçok sıkıntının, nüfusun kontrolsüz bir şekilde hızla artmasından kaynaklandığını belirtti. Sendika, özellikle eğitim, sağlık, ulaşım, güvenlik ve yargı alanlarında yaşanan verimsizliğin bu durumla doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekti.

Memur-Sen Genel Sekreteri Mehmet Mutlu imzasıyla yapılan açıklamada, başta hükümet ve mecliste grubu bulunan partiler olmak üzere tüm paydaşlara çağrı yapılarak, acilen ülke genelinde bir nüfus sayımı yapılmasının önünün açılması istendi. Nüfus sayımının ardından kısa, orta ve uzun vadeli çözüm planlarının hazırlanmasının kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Ülkemizin ve insanımızın daha güzel ve yeterli hizmet alabilmesi için ayrılıkların ve görüş farklılıklarının bir tarafa bırakılıp, iktidarı, muhalefeti, sivil toplum örgütlerinin, sendikaların ve üniversitelerin bir masa etrafında toplanarak ortak akıl üretmesi gerekiyor” ifadelerine yer verildi.

Ortak akıl yönünde etkili ve verimli adımlar atılmazsa, kayıt dışı nüfusun kayıt altına alınmaması durumunda ülkenin daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağı ve toplumsal kaosların kaçınılmaz olacağı uyarısında bulunulan açıklama, tüm kesimlere sağduyu çağrısıyla sona erdi.

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