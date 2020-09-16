MEMUR-SEN Geçici, Sözleşmeli Ve Mevsimlik İşçi Statüsündeki İstihdamların Mahkemeye Taşınmasını Kınadı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), geçici, sözleşmeli ve mevsimlik işçi statüsünde yapılan istihdamların iptali için dava açılmasını kınadı.

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), geçici, sözleşmeli ve mevsimlik işçi statüsünde yapılan istihdamların iptali için dava açılmasını kınadı.

Genel Başkan Akın Manga, Mayıs 2020 sonrası geçici, sözleşmeli ve mevsimlik işçi statüsünde kamuya yapılan istihdamların iptali için dava açılması konusunda yaptığı yazılı açıklamada, istihdamların çoğunluğunun coronavirüs nedeniyle sağlık servislerinde yaşanan personel eksikliğinin giderilmesi için yapıldığını savundu.

Manga, “Tüm bu gerçeğe rağmen ezici çoğunluğu sağlık servislerinde, sözleşmeli, geçici işçi, mevsimlik işçi statüsünde istihdam edilenlerin, istihdamlarının iptali için bir sendikanın yüksek idare mahkemesinde dava dosyalamasını kınıyoruz” dedi.

Dava açılmasının siyasi olduğunu da iddia eden Manga, “Bu tavırları Memur-Sen olarak, halkın sağlığını tehlikeye atan, siyasi amaçlar olarak değerlendiriyoruz” dedi.