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Memur-Sen: Geçim Mücadelesinde Asgari Ücretlinin Yanındayız

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Memur-Sen, Ocak-Haziran döneminde açıklanan %17,79’luk hayat pahalılığı oranının ardından, hem maaş artışları hem de asgari ücret politikalarına ilişkin önemli eleştirilerde bulundu
Memur-Sen: Geçim Mücadelesinde Asgari Ücretlinin Yanındayız

Sendika, İstatistik Kurumu’nun hayat pahalılığı hesaplamalarında kullandığı kriterlerin 20 yıldır güncellenmediğine dikkat çekerek, açıklanan verilerin güvenilir ve inandırıcı olmaktan uzak olduğunu belirtti.

Açıklamada, asgari ücretin belirlenme kriterlerinin de gerçeklikten kopuk olduğu ifade edilerek, kriterlerin acilen güncellenmesi gerektiği vurgulandı. Memur-Sen, asgari ücretin yılda iki kez hayat pahalılığı oranında artırılması ve sektörel bazda belirlenmesi talebini yineledi.

Sendika ayrıca, piyasada denetim eksikliğinden yararlanan bazı işverenlerin, ürün ve hizmet fiyatlarına keyfi zamlar yaparken, asgari ücret artışı gündeme geldiğinde tepki gösterdiklerini savundu.

Memur-Sen’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Memur-Sen, ekonomik adaletin sağlanması, hayat pahalılığı karşısında çalışanların korunması ve asgari ücretin insanca yaşam koşullarını karşılayacak düzeye çıkarılması için mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

 

Asgari ücretle çalışıp karnı doymayanlarla, gözleri doymayanlar arasındaki bu geçim mücadelesinde tüm desteğimiz asgari ücretle çalışanlar içindir

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