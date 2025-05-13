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Memur-Sen: Verilen hizmetler nüfusun gerisinde

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Kıbrıs Türk Memur Sendikası Memur-Sen, ülkede verilen hizmetlerin nüfusun gerisinde olduğuna dikkat çekti.
Memur-Sen: Verilen hizmetler nüfusun gerisinde

Memur-Sen'den yapılan açıklama şöyle:  

Kıbrıs Türk Memur Sendikası Memur-Sen olarak son yıllarda ülkemizde yaşanan bütün sıkıntıların nüfusumuzun kontrolsüz bir şekilde hızla artmasından kaynaklandığını görmekte ve hassasiyetle takip etmekteyiz.

Eğitimde, Sağlıkta,Ulaşımda, güvenlik ve yargıda yaşanan verimsizliğin bundan kaynaklandığınıda açıkça görmekteyiz.

Başta hükümetten ve mecliste grubu bulunan partilerden bu yönde ortak akıl üreterek acilen ülkede bir nüfus sayımı yapılmasının önünün açılmasını sağlamak ve nüfus sayımı yapıldıktan sonra ülkemizde yaşanan bu sorunların aşılması yönünde kısa, orta ve uzun vadede nelerin yapılabileceği konusunda çözüm üretilmesinin kaçınılmaz olduğunu görmekteyiz.

Ülkemizin ve ülke insanımızın daha güzel ve yeterli hizmet alabilmesi için ayrılıkların ve görüş farklılıklarının bir tarafa bırakılıp iktidarı, muhalefeti, sivil toplum örgütlerinin, sendikaların, üniversitelerimizin, bir masa etrafında hep birlikte yaşanan bu sorunlar ile ilgili ortak akıl üretmeye çağırıyoruz.

Bilinmesi gerekir ki ortak akıl yönünde etkili ve verimli adım atılmazsa kayıt dışılık kayıt altına alınmazsa  ülkemiz yukarıda belirttiğimiz sorunlar içinde daha da kötü durumlar içerisine düşecek ve toplumsal kaoslar kaçınılmaz olacaktır.

Bir kez daha bütün kesimleri sağduyuya çağırıp sorunların çözümü yönünde ortaya ortak irade konulmasını talep ederiz.

 

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