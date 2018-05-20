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Meral Akıncı, kadınlar futbol dostluk maçının kupasını verdi

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Doğan Türk Birliği ile Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü amatör kadın futbol takımlarının dostluk maçının galibi, Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü’nün kupasını verdi.
Meral Akıncı, kadınlar futbol dostluk maçının kupasını verdi

Meral Akıncı, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi’ne cihaz alımı ve Karaoğlanoğlu İlkokulu yararına oynanan maçı izledi.

Kupayı verirken yaptığı açıklamada,  oyuncularla birlikte aynı heyecanı yaşadığını belirten Akıncı, dostluk maçının yardım amaçlı yapıldığına işaret ederek, bunun büyük anlam taşıdığını söyledi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olması nedeniyle günün ayrı bir anlamı olduğunu, maçtan elde edilecek gelirin, Onkoloji Servisi’ne bir cihaz alımı için verilecek olmasının ise çok çok önemli olduğunu ifade eden Meral Akıncı, tüm oyuncuları ve katılımcıları yürekten kutladığını belirtti.
 
Yapılan katkının bir insanlık örneği olduğunu, bu güzel örneğin gençlere gösterilmesinin çok büyük anlam taşıdığını ifade eden Meral Akıncı, kaybeden olmadığını, tüm oyuncuların, iyi niyetin ve paranın gideceği özel hedefin kazandığını kaydetti.

Normal süresi 1-1 biten maçı, penaltı atışları sonucu, Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü 4-3 kazandı.

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