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Merit Çocuk Şenliği’nde 750 çocuk eğlendi

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​​​​​​​Merit Otellerinin ilkokullar düzeyinde gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerinden olan Çocuk Şenliği’inin ikincisi Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörlüğü organizasyonuyla Merit Park Hotel’de gerçekleştirildi.
Merit Çocuk Şenliği’nde 750 çocuk eğlendi

Merit Partk Hotel’de kurulan oyun alanları ve organize edilen çeşitli eğlencelerle üç gün devam eden etkinliğe 750 civarınca çocuk katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Merit Çocuk Şenliği’ne Girne bölgesinde yer alan 23 Nisan İlkokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu, Şehit Hasan Cafer İlkokulu, Karaolanoğlu İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Lapta İlkokulu, Karşıyaka İlkokulu, Çamlıbel Aysun İlkokulu ve Tepebaşı İlkokulu beşinci sınıf öğrencileri katıldı.

Dokuz ilkokulun son sınıf öğrencilerinin katıldığı 3 gün devam eden şenlikte Meritta Club ekibininin yaptığı muhteşem organizasyonda 750 çocuk doyasıya eğlendi.

Okul bitiş saatinde Merit Otellerinin organizasyonuyla okullarından otobüslerle alınan öğrenciler Merit Park Hotel’deki şenlik alanına getirildiler. Çocuklar için Merit Park şeflerince özenle hazırlanan açık büfeden öğle yemeklerini yedikten sonra ise oyun parklarına akın eden öğrenciler, hem oynadılar, hem gösterileri izlediler hem de palyaçolarla güzel vakit geçirdiler.

Öğleden sonra devam eden eğlencelerin ardından öğrenciler yine öğretmenleri gözetiminde otobüslerle okullarına taşınarak ailelerine teslim edildiler.

 

 

 

 

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