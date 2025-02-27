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Merit, Sosyal Sorumluluk Projelerinde Hız Kesmeden Devam Ediyor

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Merit Otelleri, 2025 yılında da eğitim ve sosyal sorumluluk projelerine tam destek vererek, okullara ve engelli gençlere yönelik katkılarını sürdürüyor.
Merit, Sosyal Sorumluluk Projelerinde Hız Kesmeden Devam Ediyor

Merit, sosyal sorumluluk projelerinde tamgaz

 

Merit Otelleri, ülke grenelinde yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerine 2025 yılında da tamgaz devam ediyor.

Okullar arası etkinlikler, çocukların eğitim kalitelerini artırıcı açıdan okullara yapılan yardımlara geçtiğimiz yıl engelli gençlerin eğitim gördükleri merkezler de projeler kapsamına alındı.

Engelsiz eğitime katkı sağlayan projelere imza atan Merit otelleri okullardaki sosyal sorumluluk projelerini de aksatmadan sürdürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Merit Spor Oyunları’na Girne bölgesinde yer alan 23 Nisan İlkokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu, Şehit Hasan Cafer İlkokulu, Karaolanoğlu İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Lapta İlkokulu, Karşıyaka İlkokulu, Çamlıbel Aysun İlkokulu ve Tepebaşı İlkokulu katıldı.

Etkinlikler kapsamında ilk dönem, Merit Cumhuriyet Koşusu, resim şöleni ve kompozisyon yarışması yapıldı. İkinci dönem ise, satranç turnuvası, futbol turnuvası, basketbol turnuvası ve çocuk şöleni etkinlikleri düzenlenecek.

 

 

Gürses: Desteklerimiz devam edecek

Merit Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, 2024 yılıyla birlikte eğitimde daha dezavantajlı durumda olan engelli çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sağlayacak şekilde eğitim merkezlerinin altyapısına katkı verdiklerini kaydetti. Mine Gürses, ülke genelinden gelen talepler doğrultusunda her yıl olduğu gibi 2025 yılında da yardımlara devam edeceklerini kaydetti.

Gürses, özellikle okullar düzeyinde birçok sosyal sorumluluk projesi geliştirilerek çocukların eğitim kalitesinin artırılması, onların sosyal aktivitelerde biraraya gelmesini sağlayacak etkinliklere imza attıklarına dikkat çekti.

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