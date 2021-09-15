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Merkez Bankası, 'Dijital Türk Lirası' için işbirliği platformu oluşturdu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası; ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile ikili mutabakat zabıtları imzalayarak “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu” oluşturdu.
Merkez Bankası, 'Dijital Türk Lirası' için işbirliği platformu oluşturdu

TCMB'den yapılan açıklamada, projeye ilişkin stratejik ve kritik teknolojilerin ön uygulama testlerinin yapılacağı birinci faz bulguları ışığında, platformun yeni katılımlarla genişletilmesinin planlandığı vurgulanarak, "Birinci faz pilot uygulama çalışmaları kapsamında TCMB nezdinde prototip “Dijital Türk Lirası Ağı” tesis edilerek teknoloji paydaşları ile dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testleri gerçekleştirilecektir" denildi.

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda daha yaygın ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ve ileri aşama fazlara geçileceği belirtilerek, blokzincir teknolojisi, dağıtık yapıların ödeme sistemlerinde kullanımı, anlık ödeme sistemleri ile entegrasyon gibi başlıklarda testlerin yapılacağı vurgulandı.

TCMB, dijital Türk lirasının tedavülüne yönelik nihai bir karar bulunmadığını, tüm çalışmaların deneysel AR-GE faaliyetleri ilkelerince yürütüleceğini ifade etti.

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