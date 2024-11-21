Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurulun, politika faizinin yüzde 50'de sabit kalmasına karar verdiği açıklandı.

Duyuruda ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiği belirtildi:

"Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir."

"Sıkı para politikası duruşu sürdürülecek"

Duyuruda, geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonun yüksek seyrini sürdürdüğü vurgulanarak "Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.

Para politikasındaki kararlı duruşun yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendireceği aktarılan duyuruda, maliye politikasının artan eş güdümünün de bu sürece önemli katkı sağlayacağına işaret edildi.

Duyuruda, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentilerinin öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda, politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir."

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergelerin yakından takip edileceği aktarılan duyuruda, Kurulun fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacağı bildirdi.

Duyuruda, "Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır" ifadesine yer verildi.

Bu arada, TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 8. kez değiştirmeyerek sabit bıraktı.