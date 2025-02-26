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Merkez Bankası ihalesi "yasa hükümlerine uygun değil"

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Gerçek İnşaat ve Müteahhitlik Şti. Ltd’nin itirazı sonucu Merkez Bankası Hizmet Binası Yapımı ihalesi, iptal edildi. Resmi Gazete’de yayınlanan kararda, ihale duyurusunun yasa hükümlerine uygun şekilde yapılmadığının tespit edildiği belirtildi.
Merkez Bankası ihalesi "yasa hükümlerine uygun değil"

Usulsüzlük iddiasıyla soruşturulan, Tosunoğlu Ltd.’nin kazandığı Merkez Bankası Hizmet Binası Yapımı ihalesi geçersiz sayıldı. İhale, 20/2016 sayılı Yasa'nın 48 (1). maddesine aykırılık gerekçesiyle iptal edildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak hukuki geçerlilik kazandı.

Merkezi İhale Komisyonu'nun 04 Şubat 2025 tarih ve MİK. 0.00-424/02-25/E.90 sayılı bildirim yazısında ifade edilen karara göre, ihale duyurusunun Yasa hükümlerine uygun şekilde yapılmadığı tespit edildi. Bu durum, 20/2016 sayılı Yasa'nın 84 (1) (A) maddesi uyarınca ihale sürecinin geçersiz kılınmasına neden oldu.

Başvuru sahibi Gerçek İnşaat ve Müteahhitlik Şti. Ltd, ihale duyurusunun eksik ve yasalara aykırı olduğu yönündeki iddialarında haklı bulundu. Komisyon, yapılan inceleme sonucunda ihale sürecinin hukuka uygun yürütülmediğini belirterek, ihalenin geçersiz sayılmasına karar verdi.

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