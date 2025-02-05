  • BIST 9793.33
  • Altın 3310.606
  • Dolar 35.9186
  • Euro 37.439
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKATrump: ABD, Gazze'yi 'devralacak', Gazzeliler başka yere yerleşmeli

Merkez Bankası ihalesinde usulsüzlük iddiası

» »
Tüfekçi İnşaat Direktörü Hüseyin Tüfekçi tutuklanıp mahkemeye çıkarılıp 2 gün tutukluluk alırken, Tosunoğlu İnşaat Direktörlerinden olan Hasan Tosunoğlu’nun oğlu hakkında da tutuklama kararı çıkarıldığı iddia edildi.
Merkez Bankası ihalesinde usulsüzlük iddiası

Merkez Bankası binası ihalesinde bilançolarla usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla Tüfekçi İnşaat Direktörü Hüseyin Tüfekçi tutuklanıp mahkemeye çıkarılıp 2 gün tutukluluk alırken, Tosunoğlu İnşaat Direktörlerinden olan Hasan Tosunoğlu’nun oğlu hakkında da tutuklama kararı çıkarıldığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında öne sürülen iddialar şunlar:

Tüfekçi İnşaat:

-Hüseyin Tüfekçi, ihaleye katılmak için ‘vergi borcu yoktur’ belgesi aldı ve ihale dosyasına ekledi.
-Daha sonra Vergi Dairesi’ne ek bir gelir bildirdi ve cezasını ödeyerek bilançosunu değiştirdi.
-Yeni bilançoyu ihale dosyasına ekledi ve ‘vergi borcu yoktur’ belgesini dosyadan çıkarmadı. Bu durumun usulsüzlük olduğu iddia edildi.

Tosunoğlu İnşaat:

-Şirketin, kendisine ait başka bir şirket üzerinden yapılan satışı, Tosunoğlu İnşaat’tan yapılmış gibi gösterdiği öne sürülüyor.
-Bu gelir ihale dosyasına yansıtıldı ve bilançonun yükselttiği iddia edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Hüseyin Tüfekçi mahkemeye çıkarıldı05 Şubat 2025 Çarşamba 12:53
  • Arıklı: Ercan Havalimanı bizim göz bebeğimiz05 Şubat 2025 Çarşamba 12:48
  • Öztürkler: TMT ruhu gelecek nesillere aktarılmalı05 Şubat 2025 Çarşamba 12:32
  • KKTC’DE BİR HAFTADA 63 TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 16 YARALI05 Şubat 2025 Çarşamba 12:22
  • Yasayla seyahat özgürlüğü kısıtlanıyor!05 Şubat 2025 Çarşamba 12:08
  • Kadınlar Federasyon Kupası'nda finalistler belirlendi05 Şubat 2025 Çarşamba 11:10
  • Kıb-Tek, 675 TL üzeri borcu olan abonelerin elektriğini bugün kesiyor!05 Şubat 2025 Çarşamba 10:48
  • Trodos yeniden bem beyaz05 Şubat 2025 Çarşamba 10:43
  • 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler anılıyor05 Şubat 2025 Çarşamba 10:38
  • GAZİMAĞUSA’DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU05 Şubat 2025 Çarşamba 10:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti