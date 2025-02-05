Merkez Bankası ihalesinde usulsüzlük iddiası

Merkez Bankası binası ihalesinde bilançolarla usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla Tüfekçi İnşaat Direktörü Hüseyin Tüfekçi tutuklanıp mahkemeye çıkarılıp 2 gün tutukluluk alırken, Tosunoğlu İnşaat Direktörlerinden olan Hasan Tosunoğlu’nun oğlu hakkında da tutuklama kararı çıkarıldığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında öne sürülen iddialar şunlar:

Tüfekçi İnşaat:

-Hüseyin Tüfekçi, ihaleye katılmak için ‘vergi borcu yoktur’ belgesi aldı ve ihale dosyasına ekledi.

-Daha sonra Vergi Dairesi’ne ek bir gelir bildirdi ve cezasını ödeyerek bilançosunu değiştirdi.

-Yeni bilançoyu ihale dosyasına ekledi ve ‘vergi borcu yoktur’ belgesini dosyadan çıkarmadı. Bu durumun usulsüzlük olduğu iddia edildi.

Tosunoğlu İnşaat:

-Şirketin, kendisine ait başka bir şirket üzerinden yapılan satışı, Tosunoğlu İnşaat’tan yapılmış gibi gösterdiği öne sürülüyor.

-Bu gelir ihale dosyasına yansıtıldı ve bilançonun yükselttiği iddia edildi.