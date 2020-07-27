Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker hayatını kaybetti, 10 asker yaralandı

KKTC'ye sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için yola çıkan Alaşehir Sarıkız Turizm firmasına ait sürücüsü öğrenilemeyen 45 KA 4777 plakalı otobüs, Mut- Karaman karayolu Zeytinalanı mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada 5 askerimiz Hayatını kaybetti.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA: 10 ASKERİMİZ AĞIR YARALI

Mersin Valiliği'nden kazayla ilgili yapılan ilk açıklamada, "Mersin Mut ilçesi Sertavul mevkiinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış olup, ilk belirlemelere göre 1 otobüs şoförü ile 5 askerimiz şehit oldu. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza mahallinde çalışmalar devam etmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.