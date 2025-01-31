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Metehan Sınır Kapısından sahte araç sigortası poliçesiyle giriş-çıkış yaptığı iddia edildi

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Lefkoşa'da sahte araç sigortası poliçesiyle giriş-çıkış yaptığı iddia edilen Satanislav Arkhangelskıı, soruşturma kapsamında 7 gün tutuklu kalacak.
Metehan Sınır Kapısından sahte araç sigortası poliçesiyle giriş-çıkış yaptığı iddia edildi

Lefkoşa’da Metehan Sınır Kapısından sahte araç sigortası poliçesiyle giriş-çıkış yapan Satanislav Arkhangelskıı tutuklanarak, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Süleyman Ertaç mahkemede olguları aktardı.

Polis, 25.11.2024 tarihinde saat 19:20'de Metehan Kara Giriş Kapsından KKTC'ne giriş yapmak isteyen GKRY'de sakin zanlının görevli muhaceret memuruna giriş işlemlerini yapmak üzere kendi adına düzenlenen Rusya pasaportu ile birlikte sahte olarak düzenlenmiş olan ve kullanımında olan KYL 179 plakalı araca ait olduğu görülen Sigorta poliçesini verip sahte evrağı tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, zanlının aynı gün Derinya kapısından güneye gittiğini belirtti.

Polis, hakkında tutuklama emri çıkarılan zanlının 27.01.2025 tarihinde Metehan Kara Giriş Kapısından kullanımında bulunan KSR 012 plakalı araç ile KKTC'ye giriş işlemleri yaptırdığı anda tespit edilerek aleyhinde bulunan derdest emri gereği tutuklandığını açıkladı. Polis, zanlının üzerinde ve kullanımında bulunan araçta yapılan aramada toplam 5 adet cep telefonu ve bir adet Macbook pro marka laptop, 1 adet Samsung marka USB bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis,  zanlının tasarrufunda bulunan Iphone marka cep telefonunu açarak polisin kontrol etmesini istediğini, yapılan kontrolde sahte olan sigorta poliçesine ait fotoğrafların belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlıdan diğer telefonların şifresinin talep edildiğini ancak şifreleri vermediğini açıkladı. Polis, telefonların incelenmesi için gerekli olan mahkeme emri temin edileceğini kaydetti. Telefonların incelenmesinin soruşturma açısından önem arz ettiğini kaydeden polis, başka sahte evraklar da tespit edilebileceğini kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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