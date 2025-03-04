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Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı...

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Meteoroloji Dairesi, bugün öğle saatleri itibarıyla ülkede etkili olacak tozlu hava konusunda uyardı.
Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı...

Daireden yapılacak açıklamaya göre, Kuzey Afrika üzerinden gelen toz zerreciklerinden kaynaklı hava kirliliği perşembe öğle saatlerine kadar etkili olacak.

Daire, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olması çağrısında bulundu.

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