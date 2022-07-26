Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yarın yeniden toplanacak. Toplantı öncesi Kıbrıs Postası’na konuşan işveren tarafı temsilcisi Metin Arhun, “Verdiğimiz oyun arkasındayız. Net 8 bin 600 TL’de bir değişiklik olacağını tahmin etmiyorum.” dedi.

Asgari ücretli, asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken, taraflar, görüşlerini Kıbrıs Postası ile paylaşıyor.

“VERDİĞİMİZ OYUN ARKASINDAYIZ”

İşveren temsilcisi Metin Arhun, yaptığı açıklamada, “Verdiğimiz oyun arkasındayız. Net 8 bin 600 TL’de bir değişiklik olacağını tahmin etmiyorum.” dedi.

“YASAYA AYKIRI BİR DURUM YOK”

“İşçi tarafı kaçak dövüşüyor.” diyen Arhun, yasaya aykırı bir durum bulunmadığını yasada, “asgari ücret, kesinlikle hayat pahalılığı oranında belirlenecek” gibi bir maddenin bulunmadığını söyledi. Arhun açıklamasında işçi tarafının Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağını yönelik açıklama yaptığını hatırlattı.

“YENİ ASGARİ ÜCRET, ÇALIŞANIN ELİNE GEÇECEK”

Asgari ücretin yarın onaylanacağını ardından Resmi Gazete’de yayınlanacağını söyleyen Arhun, yeni asgari ücretin çalışanın eline ay sonu geçeceğini söyledi. Arhun son olarak, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, işçi tarafına eylül ayında masayı yeniden toplayacağına dair söz vermişti. Ağustos ayına girdik, artık bu kolay değil.” dedi.